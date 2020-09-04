Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA

Науковці NASA оприлюднили телескопічні знімки космічної туманності Хелікс (інша назва – туманність Равлик).
Зазначається, що на знімках зображено відстань приблизно чотирьох світлових років.
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Фахівці NASA зробили знімки туманності за допомогою двох телескопів.
Блакитним кольором на знімку показане ультрафіолетове світло, а рентгенівські промені виглядають білими.
Унікальні знімки Сонця від NASA
На початку липня у рамках спільної місії NASA і Європейської космічної агенції унікальні фотознімки Сонця зробив зонд Solar Orbiter.
Апарат наблизився до зірки на найменшу відстань в історії – всього 77 млн кілометрів – та зміг зняти мініатюрні сонячні спалахи біля поверхні зірки.
Фото: NASA