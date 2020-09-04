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Факти / Lifestyle

NASA показала нові знімки космічної туманності Равлик

Науковці NASA оприлюднили телескопічні знімки космічної туманності Хелікс (інша назва – туманність Равлик).

Зазначається, що на знімках зображено відстань приблизно чотирьох світлових років.

Читайте: Телескоп Hubble зробив нові знімки туманності Перлина жука

  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
  • Як виглядає космічна туманність Равлик – фото NASA
NASA показала нові знімки космічної туманності Равлик / 4 фотографии

Фахівці NASA зробили знімки туманності за допомогою двох телескопів.

Блакитним кольором на знімку показане ультрафіолетове світло, а рентгенівські промені виглядають білими.

Унікальні знімки Сонця від NASA

На початку липня у рамках спільної місії NASA і Європейської космічної агенції унікальні фотознімки Сонця зробив зонд Solar Orbiter.

Апарат наблизився до зірки на найменшу відстань в історії – всього 77 млн кілометрів – та зміг зняти мініатюрні сонячні спалахи біля поверхні зірки.

Фото: NASA

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