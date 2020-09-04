Погода на 4 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у п’ятницю, 4 вересня, в Україні буде спекотною на заході та дощовою в центральній частині країни.

На Заході України буде менш спекотно, дещо хмарно, але без дощу. Температура вдень сягатиме 23 градусів.

На півночі країни очікується тепла погода, температура вдень сягатиме 25 градусів, однак у регіоні пройдуть грозові дощі.

На Сході України синоптики прогнозують спеку. Температура вдень сягатиме 30 градусів, вночі спека спаде до позначки 16 градусів.

У південній частині країни вдень стовпчики термометрів показуватимуть 30 градусів тепла, а в Одесі, Миколаєві та Харсоні пройдуть шквільні грози.

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У Києві очікується дощ, погода буде хмарною, а спека спаде до 22 градусів тепла.

Погода на осінь в Україні

Погода восени в Україні буде теплішою, аніж зазвичай. Синоптики обіцяють, що літо закінчиться тільки в кінці вересня, але перші заморозки можуть з’явитися вже в жовтні.