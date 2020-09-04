4 вересня православна церква вшановує мучеників Агафоника. За повір’ям, ніч на Агафона відрізняється витівками лісовиків: На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по гумнам.
День ангела імені відзначають: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора.
У наших предків було повір’я, що в цей день ходить нечисть, лісовик бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей.
Прикмети 4 вересня:
- День сонячний – до теплої осені.
- Багато грибів у лісі – до поганої риболовлі.
- Туман у сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.
- Мало грибів, але багато горіхів – до холодної та сніжної зими.
- Тепло і павутина летить – до доброї осені.
- Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.
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Що не можна робити 4 вересня:
- занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження;
- виходити на вулицю після заходу сонця;
- брати й давати в борг;
- скупитися.
Календар свят на вересень 2020
У календарі церковних свят на вересень 2020 мало святкових днів, але все ж є важливі дати, про які варто пам’ятати.
Головним святом вересня є День Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня.