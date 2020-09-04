4 вересня православна церква вшановує мучеників Агафоника. За повір’ям, ніч на Агафона відрізняється витівками лісовиків: На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по гумнам.

День ангела імені відзначають: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора.

У наших предків було повір’я, що в цей день ходить нечисть, лісовик бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей.

Прикмети 4 вересня:

День сонячний – до теплої осені.

Багато грибів у лісі – до поганої риболовлі.

Туман у сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної та сніжної зими.

Тепло і павутина летить – до доброї осені.

Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.

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Що не можна робити 4 вересня:

занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження;

виходити на вулицю після заходу сонця;

брати й давати в борг;

скупитися.

Календар свят на вересень 2020

У календарі церковних свят на вересень 2020 мало святкових днів, але все ж є важливі дати, про які варто пам’ятати.

Головним святом вересня є День Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня.