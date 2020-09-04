SpaceX випробувала кораблі для польотів на Марс

Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів на Марс.

Запуск провели 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика, штат Техас.

– Друге льотне випробування корабля Starship SN6. Висота польоту 150 метрів, – зазначили в компанії.

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Випробування Starship SN5 проходили місяць тому.

Військовий супутник

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку для потреб південнокорейських військових.

Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флоріді, о 17.30 за часом Східного узбережжя США (00.30 за київським часом).