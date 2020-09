У Тель-Авіві пішоходи потрапили під “конопляний дощ”

3 вересня пішоходи у Тель-Авіві в Ізраїлі потрапили під незвичайний “дощ”: пакетики з коноплею падали з неба.

Зелений дрон – активістська група, яка проводить кампанію за легалізацію коноплі – пообіцяла розповсюдити безкоштовний канабіс у соціальних мережах, а у четвер виконала свою обіцянку.

У поліції заявили, що вони вилучили велику кількість пакетиків, наповнених “небезпечним наркотиком”, а також затримали двох чоловіків за підозрою у керуванні безпілотником.

A drone dropped packets of cannabis over a main square in Tel Aviv after activists seeking to legalize the drug in Israel promised free weed from the air on social media https://t.co/3Jpz5PZRir pic.twitter.com/TfQfQnJqh5

— Reuters (@Reuters) September 4, 2020