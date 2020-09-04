PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

У Тель-Авіві пішоходи потрапили під “конопляний дощ”

3 вересня пішоходи у Тель-Авіві в Ізраїлі потрапили під незвичайний “дощ”: пакетики з коноплею падали з неба.

Зелений дрон – активістська група, яка проводить кампанію за легалізацію коноплі – пообіцяла розповсюдити безкоштовний канабіс у соціальних мережах, а у четвер виконала свою обіцянку.

– Час настав. Це птах? Це літак? Ні, це Зелений дрон, який надсилає вам безкоштовну коноплю з неба, – написали активісти у своїй групі в Telegram.

У поліції заявили, що вони вилучили велику кількість пакетиків, наповнених “небезпечним наркотиком”, а також затримали двох чоловіків за підозрою у керуванні безпілотником.

Читайте: У Слузі народу обіцяють легалізувати канабіс, але не в турборежимі

Чи є легалайз в Ізраїлі

Медичний канабіс є законним в Ізраїлі – близько 60 тис. осіб споживають приблизно 25 тонн такої коноплі на рік.

Водночас куріння конопель для відпочинку не є законним у країні.

У травні Ізраїль ухвалив рішення про експорт лікарської коноплі.

Уряд розраховує отримати від цього сотні мільйонів доларів доходу.

Джерело: VICE

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх