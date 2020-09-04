Європейці ні до чого: розкрито таємницю загибелі населення острова Пасхи

Населення Рапа-Нуї, також відомого як острів Пасхи, загинуло не через прихід європейців.

До такого висновку дійшла група вчених із Чилі, Іспанії та Норвегії.

Нове дослідження показує, що люди зіткнулися з довгостроковими наслідками зміни клімату, що ускладнило виробництво продуктів харчування на острові.

Які версії існують

Історія популяції острова Пасхи була досить суперечливою, і були висунуті дві великі гіпотези про її загибель.

Одна з них – гіпотеза екоциду, яка стверджує, що одного разу населення пережило великий колапс через надмірну експлуатацію природних ресурсів.

Інша гіпотеза полягає в тому, що загибель сталася після того, як на острів прийшли європейці.

Нова гіпотеза

Нове дослідження демонструє, що жодна з раніше висунутих гіпотез не вірна.

Учені вважають, що населення Рапа-Нуї загинуло, коли не змогло виробляти їжу через поступове зменшення кількості опадів.

Остров’яни намагалися підлаштуватися до змін клімату, стверджують дослідники.

Саме через це вони поступово зі складновлаштованого суспільства, яке зводило величезні статуї, перетворилося на більш просте аграрне суспільство.

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Що відомо про острів Пасхи

Острів Рапа-Нуї популярний через кам’яні статуї моаї, розкидані на його території.

Ніхто точно не знає, коли перші люди оселилися на Рапа-Нуї, але вважається, що острів було заселено приблизно в 1 200 році нашої ери.

Джерело: Phys.org