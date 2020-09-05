5 вересня світ святкує Міжнародний день благодійності, у який заведено згадувати про важливу складову життя людства – гуманізм та увагу до ближнього.
День приурочили до дати смерті головної заступниці бідних Матері Терези, свято затвердила Генеральна Асамблея ООН на засіданні 17 грудня 2012 року.
На 5 вересня випадає і Всесвітній день бороди, який відзначають щороку у першу суботу вересня. У цей день вітають всіх бородатих чоловіків, у багатьох культурах борода – головна ознака мужності.
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За релігійним календарем, у п’ятий осінній день вшановують пам’ять мученика Луппи Солунського (Брусничника).
Він жив наприкінці ІІІ – на початку IV століття, був рабом Димитрія Солунського. Відомий тим, що після смерті господаря взяв його закривавлений одяг, перстень та за допомогою них зцілював хворих. Крім того, він активно боровся з язичництвом.
У народі його називали брусничником, оскільки в цей день раніше збирали врожай цієї ягоди.
Іменини у цей день святкують Арсеній, Георгій, Євтихій, Петро та Серапіон.
Прикмети 5 вересня – у що вірили наші пращури
- Якщо птахи цього дня відлітають на південь, зима прийде скоро.
- Про ранній прихід холодів свідчили і перші заморозки.
- Якщо до цього дня не зібрати весь літній врожай, то взимку доведеться голодувати.
Заборони 5 вересня
- У цю дату наші предки не робили різких змін у житті, лише кроки, які планувалися раніше.
- Не можна у цей день прибирати, разом з брудом з оселі піде і благополуччя родини.
- Не варто пліткувати та говорити недобре про когось, усі слова повернуться тому, хто їх вимовив.
Календар церковних свят на вересень
У вересні 2020 року українці святкуватимуть низку релігійних свят.
Серед них найбільші – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Михайлове диво та Різдво Пресвятої Богородиці.
Повний календар церковних свят на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.