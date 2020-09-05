Гороскоп на 5 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Близнюків не робити спонтанних покупок, Тельців бачитися тільки з перевіреними людьми, а Риб говорити, якщо щось лякає їх.
Овен
Маг
В суботу у Овнів все вийде. Що б ви не задумали, все вдасться. Фокус тільки в тому, щоб не тільки задумати, а й почати щось робити. Почнете – вистачить і сил, і удачі, і всього, що може знадобитися.
Телець
Трійка мечів
Тельцям варто остерігатися обманів і зрад. Сьогодні проведіть час тільки з перевіреними людьми, не довіряйте випадковим знайомим. А якщо вас щось ображає або зачіпає, говоріть про це відразу ж.
Близнюки
Диявол
Прагнення Близнюків добре відпочити може завести їх не туди. Послухайте гороскоп на 5 вересня 2020 за картами таро та утримайтеся від спонтанних рішень і покупок. Вони нічого вам не дадуть, окрім жалю на наступний день.
Рак
Сімка посохів
Найголовніше для Раків – слідувати наміченим заздалегідь планом і не звертати зі шляху. Сьогодні вас багато буде збивати, а зовнішні причини загрожуватимуть задуманому. Поборіться трохи з долею – і здолаєте її.
Лев
Сімка чаш
Левам в гороскопі на 5 вересня для всіх знаків зодіаку найскладніше просто вирішити, що робити. У вас занадто багато блискучих ідей і класних пропозицій. Вибирати доведеться все одно, чим довше ви тягнете – тим довше просто тупцюєте на місці.
Діва
Четвірка мечів
Другий день поспіль Дівам випадає Четвірка мечів. Вам хочеться діяти і здається, що час настав. Але знайте, якщо ви почнете щось робити прямо зараз, видихаєтеся ще на половині шляху. Час відпочинку – це не втрачений час. Це інвестиція в себе.
Терези
Мир
Почуття добре зробленої роботи визначає сьогодні день Терезів. Дуже хороший день, єдине, що в ньому може трохи муляти, як камінчик в черевику – це те, що під вечір вам вже захочеться почати щось нове.
Скорпіон
Десятка чаш
Скорпіони проживають цей день з відчуттям внутрішнього щастя і наповненості. Сьогодні можуть виповнитися ваші старі мрії. Будь-яка робота або спілкування нагадуватиме, що ви на своєму місці, і життя хороше.
Стрілець
Сила
У Стрільців такий день, що вони, взагалі-то, можуть все, що завгодно. У вас багато впевненості у собі, вам легко зосередитися і добре працюється. Неймовірно працездатний день. Витратьте його на щось вартісне.
Козеріг
Суд
Сьогодні Козероги можуть мати сильне бажання дивитися на себе в дзеркало. Ну і просто – дивитися на себе. У вас ось-ось почнеться новий важливий етап, і краще вам увійти в нього, знаючи про себе все важливе і позбувшись усього зайвого.
Водолій
Туз мечів
Водоліям сьогодні пощастить подивитися на все під іншим кутом. Є ймовірність, що щось з того, що було вам симпатичним, тепер буде здаватися огидним. Але вона мала. Вірогідніше, що ви знайдете новий вдалий підхід до старої проблеми.
Риби
Дев’ятка мечів
В життя Риб сьогодні повернеться неприємне минуле. Погані спогади принесуть почуття безпорадності, і позбутися його вам буде складно. Спробуйте поділитися поганими думками і спогадами з кимось, кому довіряєте. Це може допомогти.
Місячний календар на вересень
У місячному календарі на вересень 2020 багато вдалих днів для укладення успішних угод і поліпшення свого фінансового становища.
Друга половина місяця буде сприятлива для продуктивної роботи і налагодження стосунків з керівництвом.