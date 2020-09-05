Четвертий онлайн фестиваль Intercity Live 4: Eurotrip пролетів Україною та Європою в останні вихідні літа.

Маріуполь, Слов’янськ, Северодонецьк, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Львів – стали вагонами з українського боку. З боку Європи до потягу приєдналися Бидгощ із Польщі, Единбург, Бухарест, Берлін, Цюріх, Лейпциг, Париж та Рига.

Цього разу фестиваль підтримали європейські партнери – він отримав грантові підтримку програми HOUSE of EUROPE. Це дозволило команді зосередитись на лайнапі, замість звичного уже попереднього збору коштів на обладнання і приміщення.

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Телебачення Торонто транслювало весь ефірний час фесту – цілих два дні, а Майкл Щур став ведучим у київській студії, що неабияк потішило глядачів і команду.

Львівський культурний менеджер і трегер Ляна Мицько спілкувалася із київської студії. Загалом під час проекту майже всі організатори хоч раз перетнулися на просторах літнього Українського чілу та на робочих майданчиках фестивалів.

– Ми не лише втілити проекти на місці, дроблячи концерти в неочікуваних місцях та ситуаціях, але і об’єднали наші досвіди в один великий локомотив, – зазначила Ляна Мицько.

За її словами, у маленькі дворики Вінниці волокли контрабаси і цілі барабанні установки, ставили рештування, на центральних вулицях збиралися люди, з’явився новий мурал відомого художника, організатора ленд-арт фестів і куратора візуальних програм Олександра Нікітюка.























Intercity Live 4: Eurotrip: як пройшов фестиваль в Україні та Європі / 6 фотографий

Вінницький організатор Богдан Богрин говорить, що запам’ятався момент пошуку автівки Lanos на єврономерах. Була ідея купити бляху та розіграти її у прямому ефірі серед наших глядачів, проте ідею не вдалось реалізувати.

Програму склали не тільки музичні лайви звідусіль, а і круті танцювальні перформанси, перегляд кінострічки, мультфільми українського автора.

– Критеріїв приєднання до потягу немає, цим нам і подобається Intercity Live – не треба бути зіркою, щоб туди потрапити. Треба бути не таким як решта – ми відповідаємо за локальних митців Хмельницької області, тому дивимось і шукаємо, що тут є на наш погляд цікавого та знакового для нашого регіону, – зазначає культурний менеджер Андрій Зоїн.

За словами Зоїна, цінність цього формату у тому, що він є інклюзивним – ти можеш бути ким завгодно та жити де завгодно. Варто бути оригінальним, цікавим та активним.

Для танцювальних перформансів у Вінниці був запрошений хореограф Гліб Зєльгіа, але учасниками стали абсолютно усі, хто був поруч.

– Організація такого фесту, це специфічна задача. Перше – онлайн-трансляція, здатність її організувати. Друге – контент і можливості самостійно або у колабі його створити, чи знайти. Три – пошук мотивованих та кваліфікованих партнерів у інших містах. Чотири – пошук цікавих локацій у власному місті, які все ще потрібні, аби вийти онлайн. П’яте – події в оффлайні і їхня трансляція, – говорить культурний менеджер Олександра Венславовська.

Культурний менеджер PR&Communication у Контрабас Промо Катерина Войчук розповіла про топ-3 моменти з організації фестивалю.

– Мої топ-3 моменти із організації четвертого фесту – підготовка виступу ХЗВ. Вони вперше у житті стали на сапи, а через годину після цього повинні були на них запливти у кадр. Їхня сцена була прямо у Дніпрі, грали вони по коліна у воді. Врешті, стати на ноги безпечно не виходило, тому заплисти в кадр Вові та Альберту допомагали асистенти.

Також за словами Катерини Войчук, їй запам’ятався процес створення візуальних матеріалів та співпраця з Торонто, зокрема з Романом Вінтонівим.

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