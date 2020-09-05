Затишні фільми на осінь: топ-5 романтичних кінострічок

Осіння пора до вподоби далеко не всім – часто вона асоціюється із проливними дощами, застудою та сумним настроєм.

Карантин сприяє тому, щоб частіше залишатися вдома та відпочивати, створюючи особливу атмосферу.

Не відмовляйте собі у релаксі за переглядом вересневих кінострічок: для цього Факти ICTV зібрали топ-5 затишних фільмів на осінь.

Вересень

1987, мелодрама

Режисер та автор сценарію – культовий Вуді Аллен.

Після прем’єри він зізнався, що зняти цей фільм його надихнули твори Антона Чехова та моторошний будинок за містом, який належав одній із його коханих жінок.

Сюжет фільму розкриває стосунки головної героїні Лейн з друзями Ховардом, Пітером та Стефані у любовному чотирикутнику.

Своїми переживаннями Лейн ділиться з матір’ю, з якою вони згадують нелегкий період лікування у психлікарні.

Всі плани друзів кардинально змінюються в останні дні літа, а з початком осені все стає на свої місця.

Легенди осені

1994, історична драма

Оскароносний історичний фільм з молодим Бредом Піттом у головній ролі.

Сюжет розгортається навколо родини Хопкінсів у штаті Монтана: батько – полковник у відставці, який разом із дружиною виховав трьох синів.

У Європі розпочинається Перша світова війна, тому сини вирішують поїхати на фронт, щоб захищати Англію.

Батько залишається разом з другом-індіанцем та змішаною родиною, що жила по сусідству: усіх трьох синів з війни він уже не дочекається.

Любовні переживання молодих чоловіків та їх боротьба за місце під сонцем проходять білою лінією вздовж всього фільму.

Вересневий номер

2009, документальний фільм, мода

Можна не розумітися у моді, але не знати, що Vogue – це справжня Біблія моди – просто неможливо.

Вересневий номер журналу Vogue 2007 став найтовщим глянцевим журналом, який зібрав понад 600 сторінок, а важив цілих 2 кг.

Усі секрети підготовки культового номера Vogue та яку роль відіграє незмінний редактор видання Анна Вінтур, фільм подає з легкістю та особливим стилем.

Окрім протистояння з креативним директором видання, Анна Вінтур з’являється у фільмі з відомими модельєрами Джоном Гальяно та Жан-Полем Готьє.

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Осінь у Нью-Йорку

2000, мелодрама

Зворушлива історія кохання 48-річного бізнесмена-циніка, який у пошуках швидких розваг палко закохується у 22-річну дівчину.

Однак згодом чоловік дізнається, що у його коханої – важка хвороба серця, і жити їй залишилося не більше року.

Бізнесмен втрачає голову у пошуках лікарів, і все ж домовляється про операцію.

Головні ролі у фільмі зіграли голівудські актори Річард Гір та Вайнона Райдер.

Останній вересень

1999, історична мелодрама

На тлі революцій та воєн стосунки між чоловіком та жінкою завжди виглядали більш пристрасно.

Фільм про події в Ірландії у 1920-х роках було знято за романом Елізабет Боуен.

У центрі сюжету – любовний трикутник юної племінниці власників садиби, куди приїздять двоє військових.

Поки дівчина насолоджувалася увагою кавалерів, прибуває ще одна гостя, але їй чомусь не раді.

Що подивитися на Netflix

Під час карантину прокидається особливе бажання дивитися безліч фільмів та цілі сезони серіалів підряд.

У добірці найкращих серіалів Netflix від Фактів ICTV представлено захопливі трилери, комедії та наукову фантастику.

Окрім зйомок власних серіалів та фільмів, платформа також купує права на показ культових та рейтингових стрічок.