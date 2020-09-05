У суботу, 5 вересня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 17 місячний день.

Це один з найбільш вдалих днів у місячному календарі. Астрологи рекомендують 5 вересня покладатися не тільки на свою інтуїцію, але і на близьких.

Незважаючи на те, що це буде хороший день, рекомендується утриматися від конфліктних ситуацій і не піддаватися емоціям, особливо негативним.

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У 17 місячний день рекомендується утриматися від ділової активності. Всі важливі зустрічі краще перенести на більш сприятливий день.

Цей день дуже вдалий для укладення шлюбів – такий союз буде довгим, в ньому ніколи не згасне любов.

5 вересня варто займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.