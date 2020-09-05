Позиція у сексі – не єдиний фактор для отримання оргазму. На жіноче задоволення впливає безліч психологічних моментів, рівень збудження, якість прелюдії, ритм і темп фрикцій, стимуляція потрібних саме для неї ерогенних зон.

– Більшості жінок для оргазму потрібна додаткова стимуляція на клітор під час сексу. Щоб було додаткове тертя об партнера, наприклад, у вершниці, або щоб було зручно пестити його руками чи секс-іграшками, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

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За її словами, якщо дівчина не проти глибокого проникнення, то можна звернути увагу на колінно-ліктьову позу або позу із зігнутими до грудей колінами.

– Якщо навпаки, більше задоволення отримує від неглибокої стимуляції – обирайте позицію ложок, лежачи на боці, або місіонерську, змістившись вгору. Для дівчат з міотонічним оргазмом кращим варіантом будуть ті, в яких можна щільно стиснути стегна, наприклад, колінно-ліктьова, ложки або ноги на одному плечі у партнера, – ділиться фахівець.

Як зрозуміти, що жінці потрібен секс

Чоловіки іноді насправді не можуть зрозуміти, коли жінка хоче з ними близькості.

Проте у цій справі варто відмовитися від стереотипів. Зокрема від дивних натяків прекрасної половини. Крім того, варто пам’ятати, що безневинний флірт – це не запрошення у ліжко, тому тримайте себе в руках.

Проте, як зрозуміти, чи хоче з вами жінка сексу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.