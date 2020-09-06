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Факти / Lifestyle

День боротьби з прокрастинацією: яке свято сьогодні, 6 вересня

6 вересня за церковним календарем вшановують пам’ять Євтихія Тихого, який був учнем апостолів Павла та Івана.

Євтихій жив на початку І століття у Севастополі та відіграв важливу роль у формуванні християнської віри.

Окрім цього на 6 вересня випадає день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері.

День ангела 6 вересня відзначає Георгій та Петро.

Також у світі 6 вересня відзначають День боротьби з прокрастинацією.

Народні прикмети на 6 вересня: 

  • Зоря застерігає і гукає всякого, хто збирається в ліс на самоті.
  • Цього дня прокидається нечиста сила та заманює людей до себе.
  • Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь
  • Синиця співає 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

Що не можна робити 6 вересня: 

  • не можна ходити в ліс на самоті;
  • не можна дивитися на червоні квіти;
  • не можна потрапляти під вітер;
  • не можна брати у руки ножиці.

Календар церковних свят на вересень

У вересні 2020 року українці святкуватимуть низку релігійних свят.

Серед них найбільші – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Михайлове диво та Різдво Пресвятої Богородиці.

Повний календар церковних свят на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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