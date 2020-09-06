6 вересня за церковним календарем вшановують пам’ять Євтихія Тихого, який був учнем апостолів Павла та Івана.
Євтихій жив на початку І століття у Севастополі та відіграв важливу роль у формуванні християнської віри.
Окрім цього на 6 вересня випадає день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері.
День ангела 6 вересня відзначає Георгій та Петро.
Також у світі 6 вересня відзначають День боротьби з прокрастинацією.
Народні прикмети на 6 вересня:
- Зоря застерігає і гукає всякого, хто збирається в ліс на самоті.
- Цього дня прокидається нечиста сила та заманює людей до себе.
- Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь
- Синиця співає 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.
Читайте: Календар свят на вересень 2020
Що не можна робити 6 вересня:
- не можна ходити в ліс на самоті;
- не можна дивитися на червоні квіти;
- не можна потрапляти під вітер;
- не можна брати у руки ножиці.
Календар церковних свят на вересень
У вересні 2020 року українці святкуватимуть низку релігійних свят.
Серед них найбільші – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Михайлове диво та Різдво Пресвятої Богородиці.
Повний календар церковних свят на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.