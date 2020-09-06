День підприємця в Україні: привітання в листівках

Щороку День підприємця в Україні святкують у першу неділю вересня. День підприємця 2020 припадає на 6 вересня.
Свято підприємців та бізнесу України впровадив президент Леонід Кучма ще у 1998 році.
Незважаючи на коронавірусну кризу, підприємці продовжують підтримувати українську економіку.
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Для того, щоб привітати усіх причетних, Факти ICTV публікують листівки з Днем підприємця в Україні.
Свята у вересні 2020
Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.
Натомість очікується чимало професійних свят – День нотаріуса, День працівників нафтової промисловості, День танкіста, День рятувальника, День фармацевта та інші.
Останнє свято у вересні – День бібліотеки.