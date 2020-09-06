PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День підприємця в Україні: найкращі привітання в листівках

Щороку День підприємця в Україні святкують у першу неділю вересня. День підприємця 2020 припадає на 6 вересня.

Свято підприємців та бізнесу України впровадив президент Леонід Кучма ще у 1998 році.

Незважаючи на коронавірусну кризу, підприємці продовжують підтримувати українську економіку.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Для того, щоб привітати усіх причетних, Факти ICTV публікують листівки з Днем підприємця в Україні.

День підприємця в Україні: привітання в листівках

День підприємця в Україні: привітання в листівках

День підприємця в Україні: привітання в листівках

День підприємця в Україні: привітання в листівках

День підприємця в Україні: привітання в листівках

Свята у вересні 2020

Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.

Натомість очікується чимало професійних свят – День нотаріуса, День працівників нафтової промисловості, День танкіста, День рятувальника, День фармацевта та інші.

Останнє свято у вересні – День бібліотеки.

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх