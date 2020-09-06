Гороскоп на 6 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Близнюкам шукати баланс, Скорпіонам вірити в себе, а Овнам просто видає кращу карту неділі.

Овен. Мир

Овнам гороскоп на 6 вересня 2020 видає кращу карту для неділі. Це карта про те, як все закінчується, і закінчується добре. Знак того, що ваш тиждень пройшов успішно, нагадування про те, що наступний ось-ось розпочнеться і може бути не гіршим.

Телець. П’ятірка посохів

Сьогодні Тельці можуть виявити себе посеред якогось змагання або суперечки. Лихо у тому, що нагорода за нього настільки мізерна, що не варта вашої сили і старань. Тому уважно стежте за тим, що і для чого робите.

Близнюки. Перевернута Помірність

Близнюкам сьогодні варто бути обережними. Вас хитає з боку в бік. Ваші плани і бажання постійно змінюються, від цього емоції теж стрибають туди-сюди. Шукайте будь-яку можливість, щоб утримати рівновагу.

Рак. Дев’ятка мечів

Гороскоп на 6 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку попереджає Раків про погані сни і підвищену тривожність. Ваш страх справжній, навіть якщо і нелогічний. Але він може і не впливати на все ваше життя. Просто знайдіть в собі сили жити всупереч йому.

Лев. Колесо фортуни

Леви сьогодні почуваються трісочкою ​​у річці часу, і це їх пригнічує. Так, іноді ви не можете впливати на те, що відбувається. Але пам’ятайте, що навіть так ви можете не просто пливти за течією, а шукати момент, щоб вистрибнути з неї на берег.

Діва. Дев’ятка пентаклів

Сьогодні Діви пожинають плоди того, що посіяли раніше. Всі ваші старання і праця приносять спокійну неділю, повну радості і щастя. І нагадують ще раз: важка робота дає результати.

Терези. Перевернутий Туз мечів

Терезам дуже складно втриматися, якщо вони бачать несправедливість. Сьогодні цю вашу рису особливо яскраво помітно, вона може дуже зіпсувати життя. А може, навпаки, змінити його на краще. Але все одно думайте двічі перш, ніж втрутитися і зробити світ справедливішим.

Скорпіон. П’ятірка пентаклів

У Скорпіонів сьогодні безліч справ можуть піти не так. Головне, про що вам варто пам’ятати – такі моменти зазвичай не назавжди. Мине час, і ви все виправите. Поки що просто не втрачайте надію і віру в себе.

Стрілець. Дев’ятка посохів

Найголовніше для Стрільців сьогодні – не кидати почате. Навіть якщо дуже захочеться, і все раптом буде здаватися безнадійним. Стійте на своєму, будьте вперті і впевнені у собі. І все вийде.

Козеріг. Перевернуте Сонце

Козероги цієї неділі можуть раптом без причини засумувати або впасти у відчай. Ніщо не радує, і максимум, що ви можете зробити – спробувати раціонально зрозуміти, які з прикрощів серйозні, а які краще просто відкласти і не думати про них.

Водолій. Маг

У неділю Водолії відчувають бажання і сили змінювати світ. Беріться за справу сміливо і негайно. Чим більше ви зробите і заплануєте сьогодні, тим простіше вам буде потім завершувати розпочате.

Риби. Десятка пентаклів

Хороший день для Риб, щоб озирнутися на своє минуле, подивитися у своє майбутнє. Винесіть щось з першого і подумайте, чи тим шляхом йдете до другого. Залишок дня краще проведіть з сім’єю.

Місячний календар на вересень

У місячному календарі на перший осінній місяць будуть як сприятливі, так і несприятливі дні.

Однак загалом у цьому місяці варто вирішувати кар’єрні питання, вести серйозні перемовини і шукати роботу.

Детальний місячний календар на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: А как вам такой расклад