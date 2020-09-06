Гороскоп на 6 вересня 2020: Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби

Гороскоп на 6 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Близнюкам шукати баланс, Скорпіонам вірити в себе, а Овнам просто видає найкращу карту неділі.

Овен

Мир

Овнам гороскоп на 6 вересня 2020 видає найкращу карту для неділі. Це карта про те, як все закінчується, і закінчується добре. Знак того, що ваш тиждень пройшов успішно, нагадування про те, що наступний ось-ось почнеться і може бути не гіршим.

Телець

П’ятірка посохів

Сьогодні Тельці можуть виявити себе посеред якогось змагання або суперечки. Біда в тому, що нагорода за нього настільки мізерна, що не варта ваших сил і старань. Тому уважно стежте за тим, що і для чого робите.

Близнюки

Перевернута Помірність

Близнюкам сьогодні варто бути обережними. Вас хитає з боку в бік. Ваші плани і бажання постійно змінюються, від цього емоції теж скачуть туди-сюди. Шукайте будь-яку можливість, щоб утримати рівновагу.

Рак

Дев’ятка мечів

Гороскоп на 6 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку попереджає Раков про погані сни і підвищену тривожність. Ваш страх справжній, навіть якщо і нелогічний. Але він може і не впливати на все ваше життя. Просто знайдіть в собі сили жити всупереч йому.

Лев

Колесо фортуни

Леви сьогодні відчувають себе скалкою в ​​річці часу, і це їх пригнічує. Так, іноді ви не можете впливати на те, що відбувається. Але пам’ятайте, що навіть так ви можете не просто плисти за течією, а шукати момент, щоб вистрибнути з неї на берег.

Діва

Дев’ятка пентаклів

Сьогодні Діви пожинають плоди того, що посіяли раніше. Всі ваші старання і праця приносять спокійну неділю, повне радості і щастя. І нагадують ще раз: важка робота окупається.

Терези

Перевернутий Туз мечів

Терезам дуже складно втриматися, якщо вони бачать несправедливість. Сьогодні цю вашу рису особливо яскраво видно, вона може сильно зіпсувати життя. А може, навпаки, змінити його на краще. Але все одно думайте двічі перш, ніж втрутитися і зробити світ більш справедливим.

Скорпіон

П’ятірка пентаклів

У Скорпіонів сьогодні багато що може піти не так. Головне, про що вам варто пам’ятати – такі моменти зазвичай не назавжди. Мине час, і ви все виправите. Поки що просто не втрачайте надію і віру в себе.

Стрілець

Дев’ятка посохів

Найголовніше для Стрільців сьогодні – не кидати почате. Навіть якщо дуже захочеться, і все раптом буде здаватися безнадійним. Стійте на своєму, будьте вперті і впевнені в собі. І все вийде.

Козеріг

Перевернуте Сонце

Козероги цієї неділі можуть раптом без причини засумувати або впасти в тугу. Ніщо не радує, і максимум, що ви можете зробити – спробувати раціонально зрозуміти, які з прикрощів серйозні, а які краще просто відкласти і не думати про них.

Водолій

Маг

У неділю Водолії відчувають бажання і сили змінювати світ. Беріться за справу сміливо і негайно. Чим більше ви зробите і заплануєте сьогодні, тим простіше вам буде потім завершувати почате.

Риби

Десятка пентаклів

Хороший день для Риб, щоб озирнутися на своє минуле, подивитися в своє майбутнє. Винесіть щось з першого і подумайте, чи тим шляхом йдете до другого. Залишок дня краще проведіть з сім’єю.

Календар стрижок на вересень 2020

Восени завжди хочеться кардинальних змін, щоб розбавити сірі дощові будні.

У повному місячному календарі стрижок на вересень 2020 Факти ICTV виділяють сприятливі, несприятливі та нейтральні дні, коли можна наважитися на зміни у зовнішності.

Астрологи запевняють, що вплив місяця завжди відображається на здоров’ї і рості волосся.

Джерело: А как вам такой расклад