День підприємця в Україні щороку відзначають у першу неділю вересня. Цьогоріч свято припадає на 6 вересня.

Святкувати його почали з 1998 року. Цей день був встановлений, оскільки підприємці відіграють велику роль у розвитку національної економіки і забезпечують населення не тільки необхідними товарами і послугами, а ще й новими робочими місцями.

Крім того, сьогодні саме малий і середній бізнес закладає фундамент, на якому будується успішна держава.

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З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем підприємця України в СМС, щоб ви могли привітати всіх причетних зі святом.

З Днем підприємця сьогодні

Вітаю я тебе,

Нехай Господь

По життю береже

Добра та достатку,

Я бажаю тобі в дім,

Життя живи щасливо та солодко,

Щоб згадати що потім.

***

Підприємець, вітаю

Тебе я з твоїм святом!

Лише процвітання бажаю,

Удачі, бадьорості і сил багато!

***

З Днем підприємця

Тебе гаряче вітаю,

Прибутків великихзавжди

Тобі я бажаю!

***

Всім підприємцям честь і хвала,

Двигунами прогресу вас називають не дарма,

Бажаємо вам удачі, миру і добра,

Нехай буде прихильною до вас доля.

Перший місяць осені буде багатим на святкові дати. Згідно з календарем свят на вересень 2020, українці найближчим часом відзначатимуть День українського кіно (12 вересня), День рятувальника (17 вересня), День винахідника (19 вересня) та ще багато інших свят, з якими варто привітати один одного.