День підприємця в Україні щороку відзначають у першу неділю вересня. Цьогоріч свято припадає на 6 вересня.
Святкувати його почали з 1998 року. Цей день був встановлений, оскільки підприємці відіграють велику роль у розвитку національної економіки і забезпечують населення не тільки необхідними товарами і послугами, а ще й новими робочими місцями.
Крім того, сьогодні саме малий і середній бізнес закладає фундамент, на якому будується успішна держава.
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З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем підприємця України в СМС, щоб ви могли привітати всіх причетних зі святом.
З Днем підприємця сьогодні
Вітаю я тебе,
Нехай Господь
По життю береже
Добра та достатку,
Я бажаю тобі в дім,
Життя живи щасливо та солодко,
Щоб згадати що потім.
***
Підприємець, вітаю
Тебе я з твоїм святом!
Лише процвітання бажаю,
Удачі, бадьорості і сил багато!
***
З Днем підприємця
Тебе гаряче вітаю,
Прибутків великихзавжди
Тобі я бажаю!
***
Всім підприємцям честь і хвала,
Двигунами прогресу вас називають не дарма,
Бажаємо вам удачі, миру і добра,
Нехай буде прихильною до вас доля.
Перший місяць осені буде багатим на святкові дати. Згідно з календарем свят на вересень 2020, українці найближчим часом відзначатимуть День українського кіно (12 вересня), День рятувальника (17 вересня), День винахідника (19 вересня) та ще багато інших свят, з якими варто привітати один одного.