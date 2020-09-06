Прогноз погоди в Україні свідчить, що 6 вересня буде переважно сонячна погода, а дощі очікуються лише на Заході.

Так, у Волинській, Рівненській та Львівських областях прогнозують грози, температура повітря коливатиметься в районі +24 градусів. Також дощова погода буде і в Криму.

На Півночі країни буде спекотніше – до +28 градусів вдень та до +15 вночі.

У Києві синоптики прогнозують від +25 до 27 градусів вдень та від +10 вночі.

Читайте: Бабине літо до кінця вересня: прогноз погоди на перший місяць осені

На Сході України стовпчик термометра підніметься до +29 градусів вдень, а вночі опуститься до +12.

А на Півдні буде трохи тепліше – температура вдень дійде до +31 градусу, а вночі до +17.

Прогноз погоди на осінь

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай. Літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також українців чекає тепла зима. Ймовірність того, що зима буде дуже морозною становить менше 10%.