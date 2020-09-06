Прогноз погоди в Україні свідчить, що 6 вересня буде переважно сонячна погода, а дощі очікуються лише на Заході.
Так, у Волинській, Рівненській та Львівських областях прогнозують грози, температура повітря коливатиметься в районі +24 градусів. Також дощова погода буде і в Криму.
На Півночі країни буде спекотніше – до +28 градусів вдень та до +15 вночі.
У Києві синоптики прогнозують від +25 до 27 градусів вдень та від +10 вночі.
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На Сході України стовпчик термометра підніметься до +29 градусів вдень, а вночі опуститься до +12.
А на Півдні буде трохи тепліше – температура вдень дійде до +31 градусу, а вночі до +17.
Прогноз погоди на осінь
Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай. Літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.
Також українців чекає тепла зима. Ймовірність того, що зима буде дуже морозною становить менше 10%.