Погода в Україні на тиждень майже на усій території країни буде сонячною.

У вівторок, 8 вересня, у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +18° до +27°, вночі – від +10° до +15°.

На Заході та Центрі синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +22°, вночі до +14°.

На Сході та Заході передбачається від +25° до +29° вдень та від +12° до +15° вночі.

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У середу, 9 вересня, на усій території України буде сонячно.

У західних та північних областях синоптики прогнозують вдень від +20° до +24°, вночі – від +8° до +14°.

В центральних, східних та південних областях стовпчики термометрів матимуть вищі показники – вдень від +24° до +28°, вночі від +11° до +18°.

У четвер, 10 вересня, дощі з грозами пройдуть у Чернігівській, Рівненській та Волинській областях. Повітря програється до +26° вдень та до +11° вночі.

На усій іншій території України буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів показуватимуть від +21° до +29°.

У п’ятницю, 11 вересня, спека знову повернеться до України. Синоптики передбачаються, що температура повітря у західних та північних областях становитиме вдень від +20° до +24°, вночі від +8° до +13°.

У східних, центральних та південних областях прогнозують від +21° до +29° вдень, вночі буде від +10° до +18°.

Погода на вересень

Погода на вересень 2020 в Україні буде теплою. Середня місячна температура становитиме від +14° до +19°.

Синоптиками Укргідрометцентру зазначалось, що такі показники на один-два градуси вищі, ніж середні багаторічні значення. Відповідно вересень буде теплішим, ніж зазвичай.

Місячна кількість опадів буде у межах 35-72 мм, а в Карпатах – до 107 мм.