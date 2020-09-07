Астероїд 2020 PT4, який вперше помітили у серпні 2020 року, у вівторок, 8 вересня, пролетить біля Землі.

Його довжина 37 метрів, він нагадує величезну скелю і рухається зі швидкістю понад 12 км/сек.

За даними NASA, він пройде на відстані понад 1,8 млн км від планети, що майже у п’ять разів більше, ніж відстань від Землі до Місяця.

Читайте: Календар магнітних бур у вересні 2020

Як говорять науковці, астероїд 2020 PT4 не є небезпечним для Землі. Навіть під час зіткнення він не завдасть великої шкоди.

Це космічне тіло є частиною Сонячної системи.

Астероїд 2011 ES4

1 вересня недалеко від Землі пролетів астероїд 2011 ES4.

Космічне тіло наблизилося до планети менше, ніж на 120 тис. км.

Він рухався зі швидкістю 29 367 км/год та також не був небезпечним для планети.

Прогнозується, що ще один астероїд 2018 VP1 має пролетіти біля Землі у листопаді.

Джерело: Express