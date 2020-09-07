8 вересня в Україні святкують день ангела Наталії, чиє ім’я у перекладі з латинської означає народження.

У дитинстві Наталя самолюбива і уперта, вона не лінується і завжди робить все можливе, щоб отримати похвалу. У зрілому віці вона спокійна та знає собі ціну.

Якщо у вас є знайома, подруга чи колега з таким іменем, то не забудьте привітати її з іменинами, а ми для цього приготували листівки та привітання в СМС.

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Привітання в СМС з іменинами Наталії

Яскраве сонечко всміхається тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка твоя

Дарує радість щохвилини.

***

В День ангела Наталії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тут живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Наталко наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Хай маленьке ангелятко,

Принесе любов у хатку,

Хай дитинку звеселяє,

Сон її охороняє,

У дитини нині свято-

Іменини ангеляти!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

Свята у вересні 2020

Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.

Натомість очікується чимало професійних свят – День нотаріуса, День працівників нафтової промисловості, День танкіста, День рятувальника, День фармацевта та інші.

Останнє свято у вересні – День бібліотеки.