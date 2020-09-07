8 вересня в Україні святкують день ангела Наталії, чиє ім’я у перекладі з латинської означає народження.
У дитинстві Наталя самолюбива і уперта, вона не лінується і завжди робить все можливе, щоб отримати похвалу. У зрілому віці вона спокійна та знає собі ціну.
Якщо у вас є знайома, подруга чи колега з таким іменем, то не забудьте привітати її з іменинами, а ми для цього приготували листівки та привітання в СМС.
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Привітання в СМС з іменинами Наталії
Яскраве сонечко всміхається тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка твоя
Дарує радість щохвилини.
***
В День ангела Наталії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тут живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Наталко наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Свята у вересні 2020
Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.
Натомість очікується чимало професійних свят – День нотаріуса, День працівників нафтової промисловості, День танкіста, День рятувальника, День фармацевта та інші.
Останнє свято у вересні – День бібліотеки.