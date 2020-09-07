7 вересня 2020 року світ вперше відзначатиме екологічне свято – Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Його встановлено Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 19 грудня 2019 року. Воно покликане звернути увагу на проблему збереження навколишнього середовища.

Також на цю дату випадає Всесвітній день знищення військової іграшки. Свято відзначається з 1988 року, його головна мета – відмова від використання військових іграшок і заклик до миру.

В Україні 7 вересня святкують День військової розвідки. Саме в цю дату 1992 року підписано указ про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони. У цей день заведено вітати всіх розвідників.

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За церковним календарем, 7 вересня – перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла). Подія сталася наприкінці VI століття. Мощі святого зцілили чимало віруючих.

Крім того, у цей день вшановують пам’ять апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського, і святителя Міни, патріарха Константинопольського (536-552).

Іменини в цю дату святкують Володимир, Варфоломій, Епіфан і Іоанн.

Прикмети 7 вересня – у що вірили пращури

Раніше люди в цей день ходили в ліс за грибами, вони вірили у те, що якщо грибний урожай багатий, зима буде затяжною.

Холодний ранок свідчив про ранній прихід зими.

Заборони 7 вересня

Не можна займатися будівництвом, купувати житло або робити ремонти. Все, що побудовано у цей день, довго не простоїть.

Не рекомендується відвідувати ліс. Предки вірили, що в цю дату нечисть може забрати душу людини.

Не рекомендується злитися і давати волю негативним емоціям, вони можуть увійти в життя надовго.

Календар церковних свят на вересень

У перший осінній місяць українців чекає низка релігійних свят.

Найбільші – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Михайлове чудо, Різдво Пресвятої Богородиці.

Докладний календар церковних свят на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.