У календарі церковних свят на вересень 2020 не так багато святкових днів, як було у серпні. Але все ж є кілька важливих дат, про які варто пам’ятати.

Зокрема, у вересні православні християни святкуватимуть два великих церковних свята, які належать до списку 12 найважливіших дат.

Одним із них є Різдво Пресвятої Богородиці, яке припадає на 21 вересня. Вважається, що саме у цей день народилася Діва Марія.

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Ще одне велике свято припадає на 27 вересня – це Воздвиження Хреста Господнього. Згідно з переказами, саме у цей день знайшли хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа і показали святиню вірянам.

Список церковних свят на вересень 2020

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;

19 вересня – Михайлове диво;

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

30 вересня – День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Церковні свята в Україні припадають чи не на кожен день. Проте вони є дванадесяті неперехідні та великі православні, присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та інших святих.

Щоб краще орієнтуватися у святкових датах, Факти ICTV підготували календар церковних свят на 2020 рік, де ви також зможете знайти, на коли припадають поминальні дні і пости.