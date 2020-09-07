Кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні

Міністерство молоді та спорту визнало кіберспорт офіційним видом спорту в Україні.

Про це повідомили у Федерації кіберспорту України.

– 7 вересня 2020 року — нова знакова дата в календарі кожного українського геймера. Саме сьогодні кіберспорт був визнаний офіційним видом спорту в Україні, – йдеться у заяві ФКУ.

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Інформацію підтвердив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе у Telegram-каналі.

Кіберарена у готелі Дніпро

У середині липня, Україна дізналась, що новим власником готелю Дніпро став засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський. Він з партнерами заплатив за нього на державному аукціоні 1,11 млрд грн.

З будівлі, що на Європейській площі у центрі Києва, планують зробити кіберспортивний готель, аналогів якому немає у світі. Він буде повністю підготовлений для кіберспортивних заходів.

Також, готель Дніпро може стати місцем, де тренуються професійні кіберкоманди.

Джерело: Федерація кіберспорту України, Михайло Федоров