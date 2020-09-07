Місячний календар стрижок на вересень 2020: календар стрижок за місячними днями

Місячний календар стрижок на вересень 2020 нараховує чимало сприятливих днів, аби зайнятися своїм волоссям та зробити омріяну стрижку.

Залежно від фази місяця, щодня зміни у довжині чи кольорі волосся так чи інакше відображаються на житті людини.

Тому день, коли краще відвідати свого перукаря, варто обирати з великою обережністю.

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Щоб волосся завжди було здоровим та доглянутим, Факти ICTV публікують детальний місячний календар стрижок на вересень 2020.

Місячний астропрогноз на 1 вересня

Невдалий день. Ні фарбування, ні стрижка волосся не принесуть вам успіху та навіть гарного настрою.

Місячний астропрогноз на 2 вересня

Ще один невдалий день. Після маніпуляцій з волоссям може з’явитися лупа.

Місячний астропрогноз на 3 вересня

Фарбування волосся ніяк не вплине на подальше життя, а от стрижка може спровокувати погіршення самопочуття та пригніченість.

Місячний астропрогноз на 4 вересня

Стрижка негативно вплине на структуру волосся та сповільнить його ріст.

Місячний астропрогноз на 5 вересня

Стригтися не рекомендується: можливе послаблення імунітету, що вкрай небезпечно в період пандемії.

Місячний астропрогноз на 6 вересня

Похід до перукарні завершиться ідеальним результатом, навіть якщо сплануєте кардинальні зміни в іміджі.

Місячний астропрогноз на 7 вересня

Найбільш сприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Стрижки цього дня притягують довголіття та міцне здоров’я.

Місячний астропрогноз на 8 вересня

День вважається нейтральним, однак перебільшувати з яскравими кольорами під час фарбування не варто.

Місячний астропрогноз на 9 вересня

Ще один сприятливий день – стрижка зміцнить волосся по всій довжині.

Місячний астропрогноз на 10 вересня

Стрижки цього дня не рекомендовані, а просто обов’язкові – це може поліпшити добробут та самопочуття.

Місячний астропрогноз на 11 вересня

Нейтральний день, але навіть зробити просту зачіску стане важким та довгим заняттям.

Місячний астропрогноз на 12 вересня

Астрологи радять утриматися від будь-яких експериментів з волоссям, включно із миттям голови.

Місячний астропрогноз на 13 вересня

Обережно – стрижки та фарбування цього дня можуть негативно вплинути на зір.

Місячний астропрогноз на 14 вересня

Чудовий день відвідати перукаря – цього дня будь-які маніпуляції з волоссям підуть вам на користь.

Місячний астропрогноз на 15 вересня

Стрижка посприяє зміцненню волосся по всій довжині, сприятливий день для фарбування.

Місячний астропрогноз на 16 вересня

Нова стрижка, на яку ви наважитеся цього дня, позитивно відіб’ється на спілкуванні з колегами та рідними.

Місячний астропрогноз на 17 вересня

Похід у перукарню цього дня через новий місяць вкрай не бажаний.

Місячний астропрогноз на 18 вересня

Черговий нейтральний день для стрижок та зміни стилю.

Місячний астропрогноз на 19 вересня

Фарбування у новий колір або оновлена зачіска може спричинити незручності, нейтральний день.

Місячний астропрогноз на 20 вересня

Знову нейтральний день – краще перенесіть стрижку на інший день.

Місячний астропрогноз на 21 вересня

Потужний і сприятливий для змін у стилі день – на вас чекатимуть приємні зміни в особистому житті та можливе збагачення.

Місячний астропрогноз на 22 вересня

Стрижки та фарбування посприяють появі нових ідей та їхнього успішного виконання.

Місячний астропрогноз на 23 вересня

Якщо навідаєтеся до перукарні – стрижка принесе успіх, а новий колір волосся залишатиметься яскравим довгий час.

Місячний астропрогноз на 24 вересня

Вдалий день для зміни зачіски – також астрологи радять зосередитися на оздоровчих процедурах.

Місячний астропрогноз на 25 вересня

Черговий сприятливий день – саме час оновити свою зачіску.

Місячний астропрогноз на 26 вересня

Нейтральний день, перенесіть плани пофарбуватися на інший день.

Місячний астропрогноз на 27 вересня

Похід у перукарню цього дня вкрай не бажаний.

Місячний астропрогноз на 28 вересня

Нейтральний день, оновлена зачіска може вплинути на ухвалення важливого рішення.

Місячний астропрогноз на 29 вересня

Фарбування або стрижка цього дня посприяють появі великих неприємностей.

Місячний астропрогноз на 30 вересня

Нейтральний день, коли можна зосередитися на косметичних процедурах з волоссям.

Календар магнітних бур 2020

Для того, щоб виваженіше спланувати перший місяць осені, Факти ICTV публікували календар магнітних бур 2020, які впливають на метеозалежних людей.

У зоні ризику часто опиняються люди похилого віку, вагітні жінки та діти.

Всього до кінця 2020 року очікується ще щонайменше 7 магнітних бур.