У понеділок, 7 вересня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 19 місячний день.

Вдалий час для кардинальних змін і сміливих рішень. Саме з понеділка варто починати все нове.

Цей день буде хорошим і для вирішення фінансових питань. Не варто відкладати на потім те, що можна зробити зараз.

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В цей період часу у деяких відзначатиметься посилення розумових здібностей. Однак у інших буде схильність і до ліні.

7 вересня буде найбільш несприятливий день для укладання шлюбу або інших партнерських угод.

У 19 місячний день не варто боятися позбавлятися від старих звичок, це буде один з кращих днів.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.