Найбільша в світі цифрова камера зробила перші знімки

Найбільша в світі цифрова камера, яку встановлять на оглядовий телескоп Обсерваторії імені Віри Рубін, яка будується в Чилі, зробила свої перші контрольні знімки, встановивши новий світовий рекорд для найбільшого однокадрового знімка.

Фото настільки великі, що для показу одного з них у повному розмірі треба було б 378 4K-телевізорів. Роздільна здатність настільки гарна, що м’яч для гольфу можна побачити з відстані 25-и кілометрів.

Кожен знімок має роздільну здатність 3 200 мегапікселів.

Камеру було побудовано в Брукхейвенській національній лабораторії Міністерства енергетики США в Нью-Йорку, після чого доставлено ​​в Національну прискорювальну лабораторію SLAC Міністерства енергетики США.

Фотографії з камери після встановлення в обсерваторії ляжуть в основу найбільшого астрономічного каталогу всіх часів – LSST (Legacy Survey of Space and Time).

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Телескоп зняв зародження планети за 250 світлових років від Землі

У травні 2020 року Дуже великий телескоп (VLT) і приймач Sphere зробив знімки протопланетного диска в сузір’я Візничий.

Астрономи Європейської південної обсерваторії вважають, що у цій точці формується екзопланета.

Джерело: SLAC

Фото: SLAC