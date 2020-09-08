День ангела Наталії 2020: привітання в прозі

День ангела Наталії 2020 відзначається 8 вересня. Це свято присвячується мучениці Наталії Нікомідійській.

Ще її називають Наталя-Вівсяниця. Таке прізвисько вона отримала, тому що в її день люди починають косити овес.

Крім 8 вересня Наталія відзначає день ангела ще чотири рази – 11 січня, 22 березня, 31 березня і 14 вересня.

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Факти ICTV склали найкращі привітання з Днем ангела Наталі 2020 в прозі.

Вітаю з Днем святої Наталії Вівсяниці. Бажаю теплої, яскравої, щасливої осені, яка нагодує щедрим урожаєм, обдарує новими силами і овіє натхненням. Нехай любов твого серця окрилює тебе, нехай свята Наталя Вівсяниця допомагає в добрих справах.

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Святкуємо сьогодні день Наталії Вівсяниці – святої, яка перенесла тяжкі випробування і страждала за віру свого чоловіка. З давніх часів в цей день починають косити овес, і, звичайно, шанують святу Наталію і всіх жінок, що носять це ім’я. Нехай терпіння, любов і вірність допомагають кожному з нас, як допомогли вони святій Наталії знести всі тяготи своєї долі.

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З Днем святої Наталії овсяниці, що пішла за чоловіком в ув’язнення і зміцнювала його у вірі, незважаючи на всі складнощі і прикрощі. Наші предки вірили, що до цього дня треба зібрати весь овес і тоді рік вдасться. Нехай же у вашій родині ні їжа, ні любов і вірність один одному не вичерпаються ні сьогодні, ні завтра і ніколи.

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Наталю, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій хранитель завжди був з тобою поруч, оберігав і опікав. Нехай щастя і любов, увага і можливості тобі супроводжували! Краси, турботи, щирості, багато радості і сюрпризів! Будь щаслива, дорога!

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Дорога Наталочко, вітаю тебе від душі. Мила, я тобі бажаю натхнення щастям і любов’ю, прагнення до великих цілей і успіху, неймовірної удачі і безсумнівного везіння, відмінного самопочуття і доброго настрою.

Свята у вересні 2020

У календарі свят на вересень 2020 не буде державних свят, а значить додаткових вихідних в українців не передбачається.

У цьому місяці очікується багато професійних свят. Зокрема, свій день відзначать нотаріуси, працівники нафтової промисловості, танкісти, рятувальники та фармацевти.