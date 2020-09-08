Гороскоп на 8 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку пропонує Овнам почати рухатися до своєї мрії, Близнюкам пробачити минулі образи, а Дівам покладатися тільки на інтуїцію.

Овен

Трійка посохів

Саме час Овнам подумати про те, як їм досягати того, про що вони завжди мріяли. Ваші мрії так і залишатимуться мріями, якщо ви нічого не робите. Якщо почнете зараз – у вас все вийде, і буквально все допомагатиме вам.

Телець

Перевернута Трійка пентаклів

У Тельців за гороскопом на 8 вересня 2020 – складний день, коли робота валиться з рук. Особливо, якщо це така робота, де вам потрібно співпрацювати з іншими людьми. Простого виходу тут немає. Вам доведеться або мотивувати всю команду, або постаратися працювати самотужки.

Близнюки

Перевернута Трійка мечів

Близнюки сьогодні зможуть розібратися з минулими образами і кривдниками. Розібратися у винятково хорошому сенсі: сьогодні ви зможете пробачити всіх, кого варто, і просто залишити в минулому всіх, кого немає.

Рак

Смерть

Добре відпочилі Раки в гороскопі на 8 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку готові до того, щоб почати новий етап у житті. Великий або маленький – це неважливо. Але змініть щось на краще або почніть щось, що давно хотіли.

Лев

Відлюдник

Левам найкраще залишитися сьогодні на самоті. Проведіть день так, як відчуваєте. Хочеться дивитися весь день кіно – дивіться. Хочеться медитувати – медитуйте. Готувати – готуйте. Слухайте сьогодні тільки себе, і під кінець дня зможете зрозуміти щось про те, куди рухатися далі і як жити.

Діва

Місяць

Сьогодні Дівам може бути складно жити, тому що все навколо здається незрозумілим і непевним. Так і буде, такий вже день випав. Або змиріться, що сьогодні можете помилятися, або спробуйте покладатися на інтуїцію. Якщо вона у вас сильна, це спрацює.

Терези

Паж чаш

Терези звикли все зважувати, але сьогодні варто спробувати йти за емоціями. Хоч вам це може бути й незвично, будьте відкритішими і довіртеся своїм поривам. Все, що ви не можете пояснити логікою, сьогодні правдиве.

Скорпіон

Сила

Гороскоп на 8 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку обіцяє хороший день для Скорпіонів. Сьогодні ви знайдете в собі і сили, і мужність, і витримку. Ви зможете зробити все, що хочеться, і водночас вас супроводжуватиме відчуття, що ви все робите правильно.

Стрілець

Шістка чаш

У Стрільців день спогадів і ностальгії. Постарайтеся не потонути в них повністю, а використовувати і згадувати те, що може вам допомогти в сьогоденні. Складні моменти, схожі ситуації, просто знання – витягуйте з минулого все цінне.

Козеріг

Сімка посохів

Козерогам найважливіше зберігати контроль. Вам може хотітися сьогодні все кинути, залишити, сховатися від світу і себе. Не варто цього робити. Зустрічайте труднощі стійко. Ви зможете впоратися з ними, якщо наважитеся.

Водолій

Перевернута Вісімка чаш

Страх втрат сьогодні переслідує Водоліїв. Ви боїтеся втрачати, а тому й боїтеся змінювати щось. Адже якщо щось змінити, з поганим може зникнути і хороше. Подумайте про те, що хороше з часом зникне й так, і ви залишитеся наодинці з тим, що не подобається, без можливості змінити щось.

Риби

Перевернута Королева чаш

Риби сьогодні схильні віддавати людям навколо себе забагато і зовсім не піклуватися про себе. Пам’ятайте про те, що ви теж заслуговуєте на хороші речі, якщо ви забуватимете про це, у вас не буде сил показувати іншим свою любов.

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Джерело: А как вам такой расклад