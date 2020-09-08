Гороскоп на тиждень, з 7 до 13 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 7 до 13 вересня 2020 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

10 вересня, Марс, планета активності та ініціативи, переходить у фазу ретроградного руху до 14 листопада. Процеси сповільнюються у всіх сферах життя, швидко реалізувати плани не виходить, виникають перешкоди. Перш, ніж ухвалити будь-яке рішення, варто кілька разів перевірити, обміркувати план дій, щось відкоригувати.

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У період ретроградності краще нічого нового не починати, це сприятливий період, щоб щось змінити у своєму житті. Також, у цей час з’являються чоловіки з минулого.

13 вересня Юпітер закінчує свій ретроградний рух, що принесе ослаблення багатьох негативних факторів. Можливі зміни на державному рівні, трансформація політичного курсу, перерозподіл власності, перенаправлення фінансових потоків.

Гороскоп для Овнів

Період ознаменується нервозністю, неуважністю і дратівливістю. Не найкращий час для творчої та інтелектуальної роботи. Краще не конфліктувати з офіційними органами. У Вас прокидається дух протиріччя, можете вимовляти речі, про які згодом пошкодуєте. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів. А ось для романтичних взаємин вересня сприятливий.

Гороскоп для Тельців

Проблеми виникнуть як у ділових стосунках, так і в особистих. Неприємностей можна уникнути, якщо враховувати інтереси навколишніх і дослухатися до думки партнерів. Привернути увагу не складно, головне – утримати, зберегти повагу з боку інших. Не реагуйте на провокації, проявляйте свої кращі якості, рухайтеся, згідно з продуманим планом і тиждень виявиться для вас насиченим і цікавим. Особливого значення набувають суспільні зв’язки.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливий період для особистих і ділових взаємин. Вийде відновити контакти з партнерами з минулого. Кохана людина або потенційний партнер прагне до душевного спілкування з вами. Вашої енергії та оптимізму вистачить для того, щоб зміцнити ваші взаємини. Сприятливий період для любовних справ, пояснень, планування сім’ї. Особисті і соціальні інтереси перебувають у злагоді, тому приходить взаємне натхнення, посилюється задоволення від спільної діяльності.

Гороскоп для Раків

Звузьте своє коло спілкування до мінімуму, під час укладання угод завжди заручатися підтримкою фахівців, перш ніж підписати важливі папери – уважно все прочитайте. Помилки, частіше, ніж зазвичай, виникають під час роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Вам складно давати об’єктивну оцінку тому, що відбувається, отже, не поспішайте ухвалювати рішення і робити висновки. Складнощі в контактах, сумбурність навколо вас заважають у діловому житті, під час спілкування керівництвом та офіційними організаціями.

Гороскоп для Левів

Байдужість у особистих стосунках може з’явитися через конкуренцію один з одним. Не реагуйте на провокації, будь-яку перешкоду сприймайте як щабель, який варто подолати. Сприятливі можливості отримаєте, якщо не ухвалюватимете емоційних рішень. Вдалий час для вирішення проблем у коханні та сімейних стосунках – трохи зусиль і у вас вийде знайти гармонію. У романтичній сфері можливі несподівані повороти подій, яскраві емоції.

Гороскоп для Дів

Сприятливий час для будь-яких справ, творчої роботи. Однак варто бути обережними зі складанням довірчих угод та уникати двозначних виразів. Остерігайтеся нерозумних витрат, бо це може негативно вплинути на ваші справ у подальшому. Нагальні проблеми вирішуються лишу у партнерстві, а ідеальне виконання своїх обов’язків, приверне до вас увагу керівництва. Можливе деяке просування в кар’єрі, хоча конкуренція досить висока.

Гороскоп для Терезів

Для вас настає сприятливий період у багатьох сферах. Гармонія в особистих і ділових взаєминах, успішна творча діяльність. Люди тягнуться до вас, прагнуть душевного спілкування. Діти схильні прислухатися до вас, сприятливий час для усунення протиріч, налагодження взаємин з рідними і близькими. Ви здатні будь-яку ситуацію розглядати з різних точок зору, враховуючи водночас інтереси всіх сторін. Ці якості дозволяють вам виділитися серед інших людей та отримати додаткові сприятливі можливості.

Гороскоп для Скорпіонів

Надмірна гонитва за задоволеннями може зіпсувати ділові та сімейні стосунки. Можливі виробничі склоки, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Якщо правильно використовувати можливості цього періоду, сконцентруватися на цілях, то ваша сила волі, винахідливість і натиск дадуть можливість багато чого змінити в житті і вдало вирішити ключові завдання. Скористайтеся цим часом для трансформації стилю і методів вашої роботи, стосунків з партнерами.

Гороскоп для Стрільців

Це час нових романтичних зустрічей, пристрасних і динамічних взаємин. Особисті та ділові з представниками протилежної статі будуть успішними, а якщо до сих пір вони розвивалися проблематично, то зараз обставини складаються вдало. Заняття спортом, активний відпочинок, робота над спільними проектами допомагають поліпшити взаємини, які вже існують. Не втрачайте нагоди проявити творчі здібності, зробити оригінальний подарунок партнеру.

Гороскоп для Козерогів

Питання перерозподілу власності або доходів знову стануть актуальними. Фінансові складнощі вирішуються у вигідний для вас бік, хоча не можна сказати, що період легкий, зате продуктивний. Перешкодити вам можуть імпульсивні, різкі, агресивні реакції на пропозиції партнерів і дії конкурентів. Усвідомлені, сильні духом Козероги можуть використовувати цей період для серйозних розмов з партнерами, особливо у професійній сфері. Дискусії можуть бути дуже конструктивні, якщо вистачить інтелектуальних і психічних сил не доводити процес до конфліктів.

Гороскоп для Водоліїв

Настав час взяти ініціативу у свої руки, щоб завоювати прихильність бажаного партнера. Ви будете перебувати у центрі уваги. Зможете енергійно взятися за справу, вирватися вперед, використавши власний досвід. Успіх, завдяки цим старанням, не змусить себе довго чекати. Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення. Прагнення до творчої реалізації, допоможе вам вирішити багато проблем і завдання. Спорт, фізична праця, діяльність, яка вимагає застосування сили, рішучості, підприємливості принесе вам задоволення.

Гороскоп для Риб

Громадська діяльність стомлює, складно знайти підтримку і розуміння з боку впливових людей. Соціальні та політичні розбіжності можуть негативно впливати на романтичні стосунки. З’являються давні знайомі, з якими вас в минулому пов’язували романтичні або ділові взаємини. Може трапитися незвичайний поворот у стосунках з колегами і партнерами. Якщо вам складно стримувати емоції, не варто затівати серйозні розмови. Конструктивні перетворення можливі, якщо у звичайних робочих стосунках, партнери вас не дратують.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.