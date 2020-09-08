Щоб зварити какао на воді або молоці, потрібно мінімум інгредієнтів і велике бажання порадувати близьких чашкою ароматного напою.

І для здоров’я корисно. Какао покращує кровообіг і роботу серця, стимулює розумову діяльність, а також підвищує настрій. Це найкращий початок дня, особливо для школяра.

Факти ICTV пропонують два простих рецепти домашнього какао.

Як приготувати какао на воді

Класичне какао готується на молоці. Якщо ж ви бережете фігуру або просто не любите молоко, це не привід відмовлятися від улюбленого напою.

Єдина умова для його приготування – якісний основний інгредієнт, тобто какао-порошок. На ньому не варто економити.

Готується какао на воді не більше 5 хвилин, і варити його не потрібно.

Беремо свою улюблену чашку, засипаємо в неї 1-2 чайні ложки какао і цукор за смаком. Все це перемішуємо.

Кип’ятимо в чайнику воду і заливаємо нашу суміш. Добре розмішуємо – до зникнення грудочок. Для більш насиченого смаку можна додати улюблені спеції або маршмеллоу. Какао на воді готовий!

Як варити какао з молоком

На дві кружки беремо 0,5 л молока, по 1 столовій ложці какао-порошку і цукру – це головні інгредієнти.

За смаком можна додати також ваніль, корицю, маршмеллоу або шоколадну стружку.

Приготування:

У невелику каструлю, приблизно літрову, наливаємо молоко, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Додаємо до нього какао-порошок і цукор. Ретельно розмішуємо – щоб не було грудочок. Після закипання варимо ще близько 5 хвилин, знімаємо з плити і накриваємо кришкою. Коли напій трохи настоїться розливаємо в чашки і прикрашаємо. Пити краще гарячим.

Читайте: Як зробити холодну каву – 3 рецепти

Користь і шкода какао

Порошок какао містить антиоксиданти, завдяки яким поліпшується настрій і підвищується життєвий тонус. Тому він рекомендується для відновлення організму після простудних захворювань.

Корисний він і для розумової діяльності, зокрема, покращує пам’ять, підвищує працездатність.

Цей продукт також нормалізує кровообіг і артеріальний тиск, сприяє швидкому загоєнню ран і навіть знижує ризик онкологічних захворювань.

А ще какао містить меланін, завдяки якому захищає шкіру від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання.

Але є і протипоказання для вживання напою. Пити його варто помірно, якщо у вас атеросклероз, цукровий діабет або захворювання нирок.

Какао не можна пити дітям до 3 років, оскільки він збуджує нервову систему.