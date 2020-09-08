8 вересня православні віряни вшановують пам’ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана. Останній повірив у Христа, коли побачив, як 23 християни стійко виносили тортури.

Після цього Андріана відправили до в’язниці, де його піддали різним мукам.

Увесь цей час поруч із ним перебувала Наталія, яка також заслужила мученицький вінець.

У народі свято називали Наталія Вівсяниця , оскільки підходив час для збору вівса.

8 вересня іменини відзначають: Дмитро, Георгій, Наталя, Петро, ​​Віктор, Адріан, Роман.

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Народні прикмети

Грім гримить – до теплої осені.

Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.

Якщо листя з берези і дуба не опало, то зима буде суворою.

Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

Багато горобини – скоро настануть холоди.

Якщо багато опеньків в лісі, то бабиного літа не чекай.

До речі, особливих заборон на 8 вересня не було.