Що почитати для саморозвитку

Мотивуючих книг для саморозвитку написано чимало. Вони висвітлюють різні аспекти життя людини, сприяють особистісному зростанню й допомагають стати успішним у роботі й поліпшити взаємини із близькими людьми.

Книги для саморозвитку, які обов’язково знайдуть відгук у читачів і надихнуть на зміни в житті – дивіться в добірці Фактів ICTV.

Магія ранку Гела Елрода

Гел Елрод переконає навіть найзавзятіших сов вставати рано вранці й починати день ефективно. Автор стверджує, що успіх усього дня залежить від першої години пробудження. Його книга допоможе зменшити рівень стресу, підвищити продуктивність на роботі й нарешті стати тим, ким хочеться.

Мова життя. Ненасильницька комунікація Маршалла Розенберга

Книга вчить правильному спілкуванню з навколишніми в будь-якій ситуації – у сім’ї, у класній кімнаті або під час ділових переговорів. Метод ненасильницької комунікації заснований на вмінні почути глибинні потреби – свої та інших. Застосовуючи цю концепцію, люди вчаться чути, слухати й розуміти інших, не піддаватися гніву й починають сприймати стосунки в новому світлі. Книга наповнена безліччю практичних прикладів і ситуацій із життя.

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Як здобувати друзів і впливати на людей Дейла Карнегі

Книга, яка стала класикою психологічного жанру. Вона допоможе привернути людей до себе, схиляти їх до своєї точки зору, зробити стосунки в родині та з друзями міцнішими й щасливішими. Дейл Карнегі наводить багато цитат успішних людей, розповідає життєві історії, які відбулися з його учнями і знайомими. Книга була випущена в 1936 році й досі залишається бестселером.

Вийди із зони комфорту. Зміни своє життя Брайана Трейсі

Посібник з особистої ефективності від культового психолога й коуча Брайана Трейсі. Він пройшов шлях від різноробочого на лайнері до віце-президента у великій компанії з продажів.

Автор пропонує двадцять один метод підвищення власної ефективності. Він пише про те, що для досягнення успіху не потрібно чекати вдалого випадку або працювати днями й ночами безперервно. Важливо забути про лінь і навчитися управляти своїм часом.

Чоловіки з Марса, жінки з Венери Джона Грея

Книга про стосунки чоловіків і жінок, що випущена в 1994 році, перекладена на десятки мов і стала бестселером. Джон Грей пише про особливості поведінки, мислення людей різної статі й наводить багато практичних прикладів, як вони впливають на стосунки в сім’ї.

Наприклад, автор стверджує, що типова проблема жінок у тому, що вони вважають, що чоловіки не вміють слухати. Коли жінці потрібно виговоритися, чоловік не може, просто склавши руки, її слухати, а натомість одразу хоче почати вирішувати її проблему. Від цього виникають конфлікти. Джон Грей вчить, як уникнути таких ситуацій й навчитися краще розуміти вашого партнера.

Психологія брехні Пола Екмана

Пол Екман – професор Каліфорнійського університету Сан-Франциско, відомий психолог і експерт у сфері невербальної поведінки й розпізнавання брехні. Книга Екмана розповідає про технології розпізнавання обману за словами, голосом, мімікою, жестами, а також розповідає про принципи роботи детектора брехні і викриває гучні обмани в історії людства.

Дослідження Пола Екмана стало основою для культового детективного серіалу Теорія брехні, а сам автор став прототипом головного героя Кела Лайтмана.

Сила волі Келлі Макгонігал

Від сили волі залежить фізичне здоров’я, фінансовий стан і стосунки з навколишніми. Книга Стенфордського професора Келлі Макгонігал розповідає про те, як виховати в собі силу волі, і допомагає доводити справи до кінця, побороти прокрастинацію, позбутися шкідливих звичок і з легкістю долати тривоги, стреси і страхи.

Думай і багатій Наполеона Гілла

Наполеон Гілл розробив унікальну філософію, яка ґрунтується на семи китах: знання, самонавіювання, уява, підсвідомість, страх, робота й успіх. Ця концепція допомагає знайти своє призначення, досягти успіхів у роботі, бізнесі та інших сферах життя. Книга написана легкою і зрозумілою мовою й читається на одному диханні.

Як працювати 4 години на тиждень Тіма Ферріса

Автор стверджує, що можна досягти успіху в житті, просто займаючись улюбленою справою. Потрібно перестати витрачати сили на те, що не подобається і викликає відразу. Книга допоможе позбутися синдрому відкладеного життя й почати жити тут і зараз.

Успіх у бізнесі не буває випадковим. Потрібно багато працювати і вивчати інформацію, зокрема психологічні аспекти. Добірка топ-10 кращих книг ділової літератури – у матеріалі Фактів ICTV.