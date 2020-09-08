Шкільна мода уже зовсім відійшла від стереотипів офіційності. Тепер учні одягаються, як їм зручно, враховуючи нові віянн у фешн-індустрії.

Шкільна мода 2020 для дівчат

Для осені будуть актуальними брючні костюми та комплекти зі спідницею, які можна розбавляти різними базовими речами та аксесуарами. У цьому сезоні в тренді штани прямого крою із завищеною талією, до яких можна підібрати жилетку або об’ємний піджак.

Мінімалістична спідниця чорного кольору – це must have, також можна використати принт у клітинку. Таку спідницю можна міксувати з різним взуттям і верхнім одягом.

У цьому сезоні дуже трендовими стануть сарафани, тому пригляньте для себе однотонний екземпляр.

Водолазка базового кольору буде актуальною ще не один сезон, тому важливо придбати якісну річ.

Біла сорочка вільного крою, блузка без просвітлення з цікавим принтом, футболки з натуральних тканин підійдуть для формування різних луків.

Для шанувальниць лаконічних візерунків теж є хороша новина: клітинка у стриманих кольорах досі залишається у тренді.

Читайте: Навчання в школах відновиться з 1 вересня в більшості регіонів – Степанов

Шкільна мода 2020 для хлопців

У гардеробі обов’язково повинен бути класичний костюм для урочистих випадків. Виглядати елегантно і стильно – шлях до формування смаку. Сорочки можуть бути різних однотонних кольорів, за бажанням можна додати аксесуар – краватку або метелик.

Взуття має відповідати обраному костюму – це туфлі або кросівки класичного типу, те, що сьогодні стильно і зручно.

У звичайні шкільні будні багато хлопців віддають перевагу спортивному стилю, так вони відчувають себе більш комфортно. Щоб модно одягатися в школу, необхідно купувати джинси або штани різних тонів: чорні, сірі, сині.

Сорочки, джемпери, водолазки, толстовки та футболки найкраще обрати спокійних відтінків.

Початок навчального року у школах

У МОН розповіли, як буде проходити навчання в школах з 1 вересня 2020 року.

У регіонах, де буде фіксуватися поліпшення епідситуації, діти підуть до шкіл і сядуть за парти.

В областях з великим добовим приростом введуть заборону на відвідування навчальних закладів.