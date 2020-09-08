Минуле століття породило чимало диктаторів. Вони були різні, проте їх об’єднувала єдина ідея – необмежена влада.

Найскандальніший диктатор – Беніто Муссоліні, італійський дуче.

Він вийшов з низів. Син коваля пройшов на виборах до італійського парламенту. Але зайняв крісло прем’єра під гаслами: італійській нації потрібний жорсткий та енергійний лідер.

І ця жорстокість переходила межу.

Муссоліні створив нову ідеологію – фашизм. Він прославляв військову міць та велич італійської раси. Саме ці ідеї згодом покладе в основу свого правління Адольф Гітлер.

Муссоліні асоціював себе із Цезарем та мріяв про нову Римську імперію. Саме він сформулював постулати, на яких тримаються диктаторські режими і сьогодні. Терор, пошук зовнішнього ворога та насилля.

Але історія йому помстилася. Після вступу американських та британських військ до Італії, Муссоліні намагався втекти з країни. Але невдало – його життя закінчилося тою ж жорстокістю, з якою він правив своєю країною.

У Румунії, яка входила до соціалістичного табору, до влади прийшов Ніколае Чаушеску.

Читайте: У пошуках скарбів Гітлера: що приховують ставки фюрера в Україні та Польщі

Спочатку у нього були прогресивні ліберальні погляди. Але чим далі – тим ставало все більше авторитарних замашок. Чаушеску вичавлював з влади конкурентів. На їх місце призначав родичів та друзів.

Все це призвело до бунту у 1989 році. Диктатор із дружиною намагалися втекти на гелікоптері. Втім, пілот перейшов на бік народу.

І це в історії повторювалося багато разів. Диктатори були завжди відірвані від свого народу.

Найвражаючі масштаби розкоші були в лідера Центральноафриканської республіки Жан Бедель Бокасси.

Диктатор прийшов до влади у 1966 році, влаштувавши військовий переворот. Скинув з посту президента свого ж кузена. Найбільшої дурної слави він зажив через розправу над своїми опонентами.

У Бокасси була традиція, він вбивав своїх ворогів, а потім з’їдав. І таким чином з’їв, тільки за попередніми рахунками, кілька десятків своїх ворогів політичних.

Бокасса мав 17 дружин. Він мріяв створити інтернаціональний гарем із представниць усіх рас та континентів. У 1979 році Бокассу скинула з трону французька армія.

Кім Чен Ин – лідер Північної Кореї. Образ диктатора він успадкував від свого діда та батька.

Влада Кім Чен Ина опирається тільки на силу та армію. Для залякування свого народу диктатор шукає зовнішнього ворога. Весь світ затамувавши подих слідкує за пусками ядерних ракет, начебто призначених для Америки.

Слабкість вождя нації – це молоді дівчата. Для нього шукає найкрасивіших спеціально навчений персонал.

Нині КНДР – найзакритіша країна у світі. Схоже, для диктаторів – це єдиний спосіб утримувати владу. Відгородитися від усього світу, промивати мізки. Та тримати величезні армії, які готові в будь-який момент придушити найменші протести.

На публіці з’явився двійник Кім Чен Ина

У травні на церемонії відкриття заводу добрив у КНДР був присутній двійник Кім Чен Ина, а не справжній північнокорейський лідер. Так Кім Чен Ин вирішив приховати правду про своє здоров’я, припускають конспірологи.

Раніше тирани, зокрема Адольф Гітлер, Йосип Сталін та Саддам Хуссейн, використовували ту саму стратегію.