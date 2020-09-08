Міжнародний день грамотності щорічно відзначається 8 вересня. Свято було засноване ЮНЕСКО у 1966 році.

Метою Дня грамотності є привернення уваги до такої проблеми, як неграмотність, а також розширення можливостей і прав, щоб різні люди, громади та спільноти мали рівний доступ до знань.

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Можливо, середньостатистичному українцеві важко зрозуміти, як так не вміти писати або читати. Однак статистика ЮНЕСКО демонструє, що проблема неграмотності навіть в наш час дуже актуальна. Так, у світі проживають 750 млн дорослих людей, яким не вистачає елементарних навичок грамотності, а 267 млн ​​дітей не відвідують школу.

Факти ICTV створили тест до Міжнародного дня грамотності зі знання української мови, аби ви впевнились, що чудово володієте солов’їною.

Українська мова на виборах президента США

На виборах у США можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці міста Чикаго у штаті Іллінойс.

Українською будуть бюлетені на президентських та на місцевих виборах.