Як варити каву у турці знає не так багато людей. Адже один спосіб приготування напою може мати різний смак, якщо їх готувало двоє людей.

На смак кави може впливати дуже багато чинників: склад самої кави, температура води, помел зерен та швидкість нагрівання турки.

Окрім цього, велике значення має те, з якого металу виготовлена турка.

Зазвичай використовуються зерна мілкого помелу, бажано, щоб вони були свіжозмелені та свіжообсмажені, аби правильно зварити каву у турці вдома.

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Окрім цього, варто у турку наливати холодну воду, навіть крижану. Після того, як вона нагріється, потрібно додавати каву та цукор. Щоб варити правильно каву у турці, потрібно пам’ятати, що кип’ятити цей напій не можна.

Як вибрати сорт кави

Існує два види кави: арабка та робуста. Щоб визначити для себе, який сорт вам підходить більше варто знати:

робуста гірчить, а за варіння ця гіркота посилюється;

робуста має не інтенсивний запах, у порівнянні з арабікою;

робуста має вищий рівень кофеїну;

арабіці притаманний кислий смак;

арабіка у своєму складі має багато ліпідів та цукрів, що роблять смак багатшим та інтенсивним.

Щоб правильно зварити ароматну каву у турці, потрібно обирати помел, який має інтенсивний та яскравий запах. Чим більше часу пройшло з дня, коли каву змололи, тим більше вона втрачає свій запах. Тому зазвичай рекомендується купувати каву у зернах та полоти її самостійно.

Просмаження зерен повинно бути середнім. Напій зроблений з сильнішим буде занадто гірким. Ті, хто любить кислий присмак у кави, повинні обирати світлі зерна, які мають низький рівень обсмаження.

Найкраще використовувати мілкий помел зерен для варіння кави у турці вдома, оскільки так кава готується швидке, а смак буде міцнішим, ніж із зерен грубого помелу.

Як обрати воду для кави

Воду потрібно використовували лише очищену, оскільки звичайна з-під крану може містити хлор, який вбиває будь-який смак.

Лужна вода також не підходить для правильної кави у турці вдома. Вона має кислотність, на фоні якої смак кави, яка також вміщує у собі кислоту, втрачає багатство та інтенсивність.

Потрібно обирати воду з нейтральним рівнем pH (6,5 – 7,5).

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Як обрати турку

Правильно варити каву у мідній турці, яка посріблена із внутрішньої сторони. Мідь – хороший провідник тепла, але за контакту з кислим середовищем, яким є кава, можуть виділять небезпечні токсини, тому її посрібнюють з середини.

Як варити каву у турці вдома: декілька рецептів

Кава по-східному

Щоб зварити каву по-східному потрібно у сковорідку насипати кварцовий пісок та нагріти його, часто помішуючи.

На кожні 100 мл води рекомендовано використовувати 10 г кави. Тому кількість меленої кави варто розраховувати відповідно до розміру вашої турки.

Після того, як ви висипали потрібну кількість кави, у турку потрібно налити воду кімнатної температури, після чого занурте її у гарячий пісок.

Кавова піна почне підніматись, і коли вона досягне краю турку, напій потрібно зняти з піску.

Окрім цього, рівень води не повинен бути вищим місця, де звужується турка, оскільки піна за нагрівання може вилитись.

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Кава по-турецьки

Для початку потрібно висипати каву у турку в зазначеній пропорції (10:100) та додати половину води кімнатної температури. Далі зачекати, щоб вийшло все повітря, а суміш перестала пускати бульбашки. Після цього потрібно вилити воду, яка залишилась та поставити турку на плиту на найменший вогонь.

Кращим варіантом буде, якщо турку ви триматимете над плитою.

Через хвилину каву потрібно перемішати, аби вона не мала грудок. Як тільки піна почне підніматись, варто зняти напій з плити. Каву потрібно наливати у теплу чашку. За бажанням можна додавати цукор, мед чи спеції.

Кава по-арабськи

Щоб правильно зварити каву по-арабськи, попередньо потрібно розігріти турку та висипати в неї цукор.

На маленькому вогні просмажити його, щоб він отримав світло-коричневий колір. Після цього у турку налити 100 мл води та довести до кипіння.

Потім зняти турку з вогню та додати 10 г кави та перемішати. Далі влити одну столову ложку холодної води та поставити на маленький вогонь. Як тільки кавова піна почне підніматись, зняти турку з вогню.

Якщо ви хочете, щоб кава розкрила свій смак на повну, можете додати дрібку солі (на кінчику ножа) до напою. Також рекомендується нагріти мелену каву у турці, аби аромат розкрився більше.

Усі сухі інгредієнти перемішують разом з кавою, а рідкі розчиняються у воді для кращого аромату та смаку.