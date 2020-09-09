День дизайнера-графіка в Україні святкують 9 вересня.

Це свято почали відзначати з 2009 року на честь відомого дизайнера-графіка Володимира Чайки, якому в тому році виповнилося 50 років.

Володимир Чайка за свою професійну діяльність зробив великий внесок в графічний дизайн. Також він отримав безліч нагород, призових місць на різних фестивалях і був лауреатом премій.

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Люди, які займаються дизайном і графікою створюють журнальні та книжкові сторінки, колажі, рекламні модулі та сторінки різноманітних сайтів. Зараз ця професія стала дуже затребуваною.

Факти ICTV зібрали кращі листівки з привітаннями до Дня дизайнера-графіка.

Календар свят на вересень

У календарі свят на вересень 2020 налічується 16 пам’ятних дат. Загалом вони всі присвячені святкуванню професій.

Також у вересні українці святкуватимуть День фізкультури і спорту (12 вересня), День кіно (12 вересня), День миру (21 вересня), День туризму (27 вересня), Всеукраїнський день бібліотек (30 вересня).