День тестувальника відзначається 9 вересня. Це професійне свято всіх працівників, які вміють тестувати різні програми, програми та програмне забезпечення.

Професія стосується в основному IT-індустрії. Тестувальники повинні мати базові знання програмування і знати, як працювати з базами даних.

Дата свята обрана не випадково. 9 вересня 75 років тому вчені з Гарварду вперше зареєстрували програмну помилку. Це сталося під час тестування Mark II Aiken Relay Calculator.

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В Україні цієї професії можна навчитися лише на курсах, в університетах такого факультету немає.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС з Днем тестувальника.

Вітаємо всіх тестувальників з професійним святом і бажаємо подальшої успішної роботи, щоб користувачі могли працювати з програмами, позбавленими, завдяки вам, від численних помилок і проблем.

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Вітаємо працівників, робота яких нагадує роботу слідчого або детектива: він йде по гарячим слідам програміста і вишукує помилки (професійною мовою баги). Вони володіють різними дедуктивними методами і прихованими прийомами. Вітаємо наших винахідників, які завжди знають психологію програміста і вміють передбачити, де може бути схований баг.

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Вітаємо вас, професіоналів, які ніколи не обмежуються виконанням шаблонних завдань тест-плану. Ви як завжди вигадуєте власні способи тестування, випробовуєте різні шляхи та комбінації.

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Вітаємо усіх тестувальників. Вітаємо із вашим днем. Бажаємо завжди швидко знаходити помилки, які ховаються в глибині програм. Кожному із вас: уважності, неперевершеної інтуїції, творчих здібностей і мислення експерементатора.

Свята у вересні 2020

У календарі свят на вересень 2020 українців чекають професійні свята і церковні. Державних свят в найближчий місяць не передбачається.

У вересні буде багато професійних свят. Зокрема, свій день відзначать нотаріуси, танкісти, рятувальники, фармацевти та тестувальники.