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Google випустив фінальну версію Android 11

Фінальну версію операційної системи Android 11 Google випустив увечері 8 вересня.

Останні декілька місяців вона знаходилась у стані бета-тесту.

У компанії зазначають , що встановити Android 11 можна у два способи: отримати оновлення автоматично, коли воно стане доступне у розділі налаштувань, скористуватись стандартною утилітою Android Flash Too.

Окрім того, Google почав розповсюджувати Android 11 для смартфонів Pixel (Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 і Pixel 4a).

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OnePlus також підтвердили, що користувачі OnePlus 8 і 8 Pro зможуть вже зараз отримати Android 11 у Північній Америці, Європі та Індії як програму бета-тесту, як власники Oppo X2, Reno 3 і Realme X50 Pro.

Xiaomi оновлять Mi 10 і Mi 10 Pro до Android 11.

Компанія Google обіцяє, що найближчим часом ще більше їхніх партнерів здійснять оновлення.

Інновації в Android 11 стосуються обміну повідомлень та їхнім відображенням. З’явився новий розділ Розмови для об’єднання усіх повідомлень у месенджерах та програмах так як: Android Messages, Facebook Messenger тощо.

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Функція Bubbles дозволятиме виводити окремі чати у вигляді бульбашки, відображаючи на тлі інших відкритих додатків.

Окрім того, у Android 11 з’явилась можливість позначати окремі розмови як пріоритетні, записували відео з екрану, підтримки бездротового режиму Android Auto. Також розширились налаштування приватності та безпеки.

Джерело: Google

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