Гороскоп на 9 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку звільняє з полону Козерогів, повторює урок Стрільцям, а в Скорпіонах бачить справжніх лідерів.

Овен

Перевернута Двійка чаш

Овнам сьогодні краще працювати на самоті. У вас не складається з нормальним спілкуванням. Що б ви не сказали, це зрозуміють неправильно, й інших ви теж розумієте не так. Будь-які спроби домовитися з кимось закінчаться сьогодні провалом.

Телець

Сімка мечів

Гороскоп на 9 вересня 2020 просить Тельців бути обережними. Сьогодні вас намагатимуться обдурити, і ви легко повірите будь-якій брехні. Будьте уважні і не довіряйте людям з першого слова.

Близнюки

Королева пентаклів

День у Близнюків вийде хорошим, особливо якщо вони зосередяться на матеріальному. Купіть додому квіти або нові штори. На роботі спробуйте отримати підвищення. Все, що пов’язано з грошима, вам сьогодні вдається.

Рак

Перевернутий Відлюдник

Ракам в гороскопі на 9 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку не варто замикатися у собі. Обговорюйте те, що придумали, озвучуйте ідеї, діліться знаннями. Сьогодні вам варто переносити те, що ви відчуваєте всередині, назовні.

Лев

Рицар мечів

У Левів відмінний день, щоб презентувати, продати щось, переконати когось у чомусь. Сьогодні вам легко захищати те, у що ви вірите. Ви вмієте підключати і почуття, і логіку, і отримуєте окремий бонус до переконливості.

Діва

Дев’ятка мечів

Незрозумілу тривогу можуть відчувати сьогодні Діви. Тривога ця стосуватиметься минулого, давно, здавалося б, забутого. Найкраще, що ви можете зробити – це не відмахуватися від своїх почуттів, а сприймати їх серйозно.

Терези

Перевернута Сімка посохів

Терезам в гороскопі на 9 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку хочеться здатися. У чому б не була справа, вам здається, що ви ні на що не здатні. Можливо, цього разу ви взялися за справу, до якої ще не готові. Спробуйте знову в інший день.

Скорпіон

Король посохів

Сьогодні Скорпіонам легко долати будь-які труднощі. У вас є впевненість у собі, знання, сили, удача – все зійшлося. Щоб зробити день краще і для інших теж, поділіться своїм досвідом або порадою. Або просто допоможіть комусь.

Стрілець

Шістка чаш

Другий день поспіль Стрільцям випадає Шістка чаш. Цього разу карта нагадує про те, що вічно тонути у минулому не вийде. І як би вам не подобалося згадувати старі добрі часи, вам потрібно йти власним шляхом.

Козеріг

Вісімка мечів

У полоні ситуації почуваються Козероги і не знають, що робити. Фокус тут у тому, що з цією картою, насправді, можна робити все, що завгодно. Тільки потрібно знайти сили перестати себе жаліти.

Водолій

Перевернута Четвірка пентаклів

Водоліям складно рухатися вперед. Все тому, що ви знаєте, як важко і якими силами здобули те, що у вас є зараз. Складно тепер цим ризикувати заради якогось там майбутнього. Зрозумійте, що за цим “складно” ховається звичайний страх. І ви сильніші за нього.

Риби

Туз чаш

На Риб сьогодні чекає нова зустріч, ідея або просто хороші новини. Будьте відкриті до всього, з чим раніше не працювали. Не чіпляйтеся за старий досвід, а спробуйте все нове. Десь там ховається ваша удача.

Місячний календар на вересень

Місячний календар на вересень 2020 прогнозуватиме багато сприятливих та нейтральних днів. На початку місяця найкраще домовлятись про переговори. Також у ці дні ви зможете істотно покращити своє фінансове становище.

У другій половині вересня очікуватимуться подекуди небезпечні дні, в які не потрібно планувати ухвалення важливих рішень.

Джерело: А как вам такой расклад