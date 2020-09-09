У суботу, 12 вересня, суха погода очікується на всій території України.

А на півдні країни у розпалі оксамитовий сезон – температура повітря до +29.

У східних областях – від +23 до +27, у центрі +25.

На півночі та заході країни максимум +24.

У Києві без опадів, вночі 9-11, а вдень 22-24 вище нуля.

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У неділю, 13 вересня, погода практично не зміниться – всюди бабине літо.

У південних областях незмінні +29, на два градуси нижче – у східних.

У центрі місцями до +26, у західних та північних областях – від +21 до +24.

У столиці сухо, вночі 12-14, вдень до 24 градусів тепла.

Погода у вересні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде дуже теплою і більше нагадуватиме літо.

Середня температура – в діапазоні від +14 до +19, а сильних дощів не очікується.

Загалом осінь буде теплішою, ніж зазвичай.