Міжнародний день краси: привітання в листівках

Міжнародний день краси щороку відзначається 9 вересня.

Святкова дата з’явилася у календарі ще у 1995 році. Міжнародний день краси також є професійним святом працівників модельної сфери, косметології та пластичної хірургії.

Культова актриса Мерлін Монро сказала: краса, як і жіночність, не має віку, а істинну красу породжує жіночність.

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Кожна жінка красива, тому що унікальна. Щоб привітати найрідніших та найдорожчих, Факти ICTV публікують ніжні листівки з Міжнародним днем краси.

Календар стрижок на вересень 2020

Для того, щоб відчувати себе привабливою і впевненою, часто жінки йдуть на кардинальні зміни у зовнішності.

Восени, щоб розбавити сірі будні, багато хто погоджується на нові стрижки або фарбування волосся.

У повному місячному календарі стрижок на вересень 2020 Факти ICTV виділили для вас сприятливі, несприятливі і нейтральні дні, коли можна зважитися на візит в салон краси.

Вплив місяця, на думку астрологів, неодмінно відображається на здоров’ї і зростанні волосся.