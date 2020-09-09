Xbox Series S: дата виходу, ціна, порівняння з Xbox Series X

Відома компанія Microsoft представила новинку – ігрові консолі Xbox Series S та Xbox Series X.

Залежно від вподобань та потреб користувачів, консоль Xbox Series X має більш потужні характеристики, а от модель Xbox Series S, окрім дещо нижчої потужності, порадує геймерів доступною ціною.

Дати виходу та ціни на Xbox Series S та Xbox Series X публікують Факти ICTV.

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Реліз

За офіційну дату виходу нових консолей Microsoft обрав 10 листопада.

Згідно з інформацією інсайдерів, вихід Xbox Series S та Xbox Series X мав статися дещо пізніше, однак планам розробників завадив передчасний витік інформації у соцмережі.

Ціни

Молодша модель Xbox Series S обійдеться поціновувачам відеоігор у $299.

Більш потужний варіант, Xbox Series X, коштуватиме вдвічі дорожче – $499.

Розробники також нагадали про офіційну послугу Xbox All Access, за допомогою якої користувачі можуть придбати консоль у розстрочку.

За умови оформлення цієї послуги консоль Xbox Series S обійдеться у $25 на місяць, а модель Xbox Series X – $35 на місяць.

Компанія Microsoft розраховує на успішний реліз нових консолей, зокрема бюджетної Xbox Series S: розробники переконані, що для хорошого попиту у часи пандемії ціна на ігрові приставки не повинна бути захмарною.

Обговорення новинки від Xbox

Витік основної інформації спровокував кумедну реакцію соцмереж на дизайн моделі Xbox Series S.

Користувачі з гумором оцінили зовнішній вигляд консолі: комусь новинка здалася схожою на пральну машинку, комусь – на раритетну стереосистему.

Джерело: Xbox