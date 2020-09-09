Яке свято 9 вересня – день ангела, прикмети на 9 вересня

9 вересня українські православні віряни згадують преподобних Пімена Великого та Пімена Палестинського.

Обидвоє були ченцями-відлюдниками та все життя присвятили молитвам Богу.

Українці традиційно 9 вересня ходили збирати горобину: грона підвішували під дверима або на даху будинку.

9 вересня іменини святкують: Пімен, Анфіса, Михайло, Іван, Степан, Володимир, Олександра.

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Народні прикмети і традиції

Якщо 9 вересня гроза – холодна осінь прийде ще нескоро;

Великий урожай горобини – зиму варто чекати холодною;

На дубах багато жолудів – взимку будуть часті морози.

Якщо зробити 9 вересня намисто з горобини – дівчина найближчим часом може завагітніти.

Що не можна робити сьогодні

Вживати алкоголь – ніч буде безсонною і нервовою;

Ходити босим по росі – можна захворіти;

Працювати на полі, на городі чи в саду;

Також 9 вересня заборонялося лякати, кричати або ображати маленьких дітей.

Повний церковний календар на вересень 2020, який підготували Факти ICTV, містить головні православні дати першого місяця осені.

Одне із головних церковних свят вересня є Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.

Цього дня віряни згадують та моляться за Архангела Михаїла – покровителя усіх захисників та військових.

Воздвиження Хреста Господнього припадає на 27 вересня. Згідно з оповідями, саме цього дня було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.