Міжнародний день краси 2020: найкрасивіші жінки України

Міжнародний день краси 2020 випадає на середу – 9 вересня. Це свято офіційно затвердили ще у 1995 році.

Цього дня шанують усе, що приносить красу та естетичне задоволення. Саме тому у багатьох містах світу конкурси краси проводять саме 9 вересня.

До Міжнародного дня краси Факти ICTV вирішили зробити підбірку найкрасивіших жінок України, які є лідерами думок і які роблять великий вклад у розвиток країни.

Юлія Саніна

Солістка популярного українському гурту The Hardkiss свою співочу кар’єру розпочала ще з самого дитинства. У 2011 році народився англомовний гурт, який стрімко почав набирати популярності за межами країни.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Гурт неодноразово ставав переможцем різних музичний премій.

Маша Єфросиніна

Єфросиніна – не лише відома українську телеведуча, а й активний громадський діяч, засновниця благодійних заходів Charity weekend.

Окрім цього Марія Єфросиніна – почесний посол ООН в сфері народонаселення в Україні.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Нині вона активно працює з жінками щодо проблем насильства, стосунків і сексуального життя.

Тіна Кароль

Тіна Кароль – народна артистка Україна, яка розпочала свою діяльність більше 20 років тому. Вона зробила величезний вклад у розвиток музичної індустрії в країні, за що отримала безліч премій.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

У 2006 році представляла нашу країну на Євробаченні. Кароль тричі здобувала титул Найкрасивіша жінка України за версією журналу VIVA.

Ксенія Мішина

Ксенія – українська акторка театру та кіно, яка велику славу здобула після серіалу Кріпосна.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Останнім часом ще більша популярність прийшла до неї, коли вона стала першою в Україні “холостячкою”, яка візьме участь у проекті.

За професійні та суспільні досягнення Мішину номінували на премію Людина року.

Настя Каменських

Каменських здобула популярність як учасниця гурту Потап і Настя, а після розпаду почала вибудовувати сольну кар’єру, часто спрямовану на іспанськомовну культуру.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Її хіт Elefante завоював чарти у всьому світі: в США, Іспанії, Канаді, Мексиці й навіть Індії.

Надя Дорофєєва

Надя також здобула популярність, будучи солісткою гурту Время и Стекло. Їхні пісні збирають більше 100 млн переглядів на YouTube та вже давно вийшли за межі України.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Дорофєєва займається не лише музичною кар’єрою – вона активно просуває свою громадську діяльність. Разом з телеведучим Дмитром Комаровим вони започаткували рух Чашка кави, де збирають кошти на лікування дітям.

Яна Глущенко

Яна – акторка гумористичної програми Дизель шоу. Вона з дитинства дуже любить тварин та займається благодійністю.











Відомі та успішні: 7 найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу / 3 фотографии

Також акторка не уявляє своє життя без фітнесу та активних вихідних, і цим самим надихає своїх прихильників на здоровий спосіб життя.

Найкрасивіша спортсменка світу

Австралійський журнал Busted Coverage визнав німецьку легкоатлетку Алісу Шмідт найкрасивішою спортсменкою світу.

21-річна дівчина своїм прикладом надихає тисячі своїх підписників займатися спортом та бути у гармонії зі своїм тілом.