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Факти / Lifestyle

Як варити каву в турці: топ-5 рецептів

Іноді зробити ранок бадьорим може тільки кава. Однак напої, приготовані з однакових інгредієнтів, можуть істотно відрізнятися один від одного. Рецепт приготування смачної кави в турці зовсім простий – головне правильно підібрати сорт арабіки.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих рецептів кави в турці.

Кава по-арабськи

  1. Висипати в турку чайну ложку цукру, попередньо розігріти ємність.
  2. Довести цукор до світло-коричневого кольору;
  3. Додати 100 мл води і довести до кипіння;
  4. Прибрати турку з вогню і додати 10 г меленої кави, все перемішати;
  5. Додати одну столову ложку холодної води;
  6. Зняти турку з вогню, коли підніметься пінка, розлити в прогріті чашки.

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Кава по-шпигунськи

  1. Мелену каву висипати в турку;
  2. Додати ¼ зубця часнику.
  3. Залити 100 мл води з медом і довести до кипіння;
  4. Зняти турку з вогню, коли підніметься пінка.

Кава по-віденськи

  1. Висипати каву в турку;
  2. Долити 100 мл води і довести до кипіння;
  3. Збити вершки з цукром;
  4. Перелити каву в прогріту чашку, зверху викласти вершки і посипати їх шоколадом.

Кава з кардамоном

  1. Засипати в турку 2 ч. л. меленої кави, цукру і 2 зерна кардамону;
  2. Додати холодну воду і поставити турку на повільний вогонь;
  3. Зняти турку з вогню, коли кава почне кипіти;
  4. Через 5-7 секунд знову поставити, повторити так два-три рази.

Кава по-східному

  1. Довести воду в турці до кипіння;
  2. Зняти з вогню і додати 2 ч. л. меленої кави;
  3. Додати подрібнену гвоздику, зерна кардамону, мелену корицю і цукор;
  4. Почекати поки кава настоїться (кілька хвилин);
  5. Розлити каву по чашках.

До речі, щоб правильно зварити запашну каву в турці, потрібно вибирати помел, який має інтенсивний і яскравий запах.

Також воду потрібно використовувати тільки очищену, оскільки звичайна з-під крана може містити хлор.

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