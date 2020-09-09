Іноді зробити ранок бадьорим може тільки кава. Однак напої, приготовані з однакових інгредієнтів, можуть істотно відрізнятися один від одного. Рецепт приготування смачної кави в турці зовсім простий – головне правильно підібрати сорт арабіки.
Факти ICTV зібрали п’ять найкращих рецептів кави в турці.
Кава по-арабськи
- Висипати в турку чайну ложку цукру, попередньо розігріти ємність.
- Довести цукор до світло-коричневого кольору;
- Додати 100 мл води і довести до кипіння;
- Прибрати турку з вогню і додати 10 г меленої кави, все перемішати;
- Додати одну столову ложку холодної води;
- Зняти турку з вогню, коли підніметься пінка, розлити в прогріті чашки.
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Кава по-шпигунськи
- Мелену каву висипати в турку;
- Додати ¼ зубця часнику.
- Залити 100 мл води з медом і довести до кипіння;
- Зняти турку з вогню, коли підніметься пінка.
Кава по-віденськи
- Висипати каву в турку;
- Долити 100 мл води і довести до кипіння;
- Збити вершки з цукром;
- Перелити каву в прогріту чашку, зверху викласти вершки і посипати їх шоколадом.
Кава з кардамоном
- Засипати в турку 2 ч. л. меленої кави, цукру і 2 зерна кардамону;
- Додати холодну воду і поставити турку на повільний вогонь;
- Зняти турку з вогню, коли кава почне кипіти;
- Через 5-7 секунд знову поставити, повторити так два-три рази.
Кава по-східному
- Довести воду в турці до кипіння;
- Зняти з вогню і додати 2 ч. л. меленої кави;
- Додати подрібнену гвоздику, зерна кардамону, мелену корицю і цукор;
- Почекати поки кава настоїться (кілька хвилин);
- Розлити каву по чашках.
До речі, щоб правильно зварити запашну каву в турці, потрібно вибирати помел, який має інтенсивний і яскравий запах.
Також воду потрібно використовувати тільки очищену, оскільки звичайна з-під крана може містити хлор.