Іноді зробити ранок бадьорим може тільки кава. Однак напої, приготовані з однакових інгредієнтів, можуть істотно відрізнятися один від одного. Рецепт приготування смачної кави в турці зовсім простий – головне правильно підібрати сорт арабіки.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих рецептів кави в турці.

Кава по-арабськи

Висипати в турку чайну ложку цукру, попередньо розігріти ємність. Довести цукор до світло-коричневого кольору; Додати 100 мл води і довести до кипіння; Прибрати турку з вогню і додати 10 г меленої кави, все перемішати; Додати одну столову ложку холодної води; Зняти турку з вогню, коли підніметься пінка, розлити в прогріті чашки.

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Кава по-шпигунськи

Мелену каву висипати в турку; Додати ¼ зубця часнику. Залити 100 мл води з медом і довести до кипіння; Зняти турку з вогню, коли підніметься пінка.

Кава по-віденськи

Висипати каву в турку; Долити 100 мл води і довести до кипіння; Збити вершки з цукром; Перелити каву в прогріту чашку, зверху викласти вершки і посипати їх шоколадом.

Кава з кардамоном

Засипати в турку 2 ч. л. меленої кави, цукру і 2 зерна кардамону; Додати холодну воду і поставити турку на повільний вогонь; Зняти турку з вогню, коли кава почне кипіти; Через 5-7 секунд знову поставити, повторити так два-три рази.

Кава по-східному

Довести воду в турці до кипіння; Зняти з вогню і додати 2 ч. л. меленої кави; Додати подрібнену гвоздику, зерна кардамону, мелену корицю і цукор; Почекати поки кава настоїться (кілька хвилин); Розлити каву по чашках.

До речі, щоб правильно зварити запашну каву в турці, потрібно вибирати помел, який має інтенсивний і яскравий запах.

Також воду потрібно використовувати тільки очищену, оскільки звичайна з-під крана може містити хлор.