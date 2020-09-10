У четвер, 10 вересня, відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. Це міжнародна дата, яка відзначається щорічно з 2003 року.
Також в Україні в цей день відзначається День фізичної культури і спорту України.
10 вересня православні вшановують пам’ять преподобного Мойсея Мурина, а також пам’ять преподобного Сави Крипецького і праведної Анни Пророчиці.
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10 вересня іменини відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Макар, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Анна.
Народні прикмети на 10 вересня:
- Якщо дощів немає – зимові дні настануть нескоро;
- Рано птахи співають – варто чекати хороших звісток;
- Гуси і журавлі не відлетіли у вирій – зима буде теплою.
Що не можна робити 10 вересня:
- Лаятися і з’ясовувати стосунки;
- Ходити в гості до батьків чоловіка;
- Ходити до лісу.
До речі, церковний календар на вересень 2020 містить головні православні дати першого місяця осені.
Одне із головних церковних свят вересня є Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.