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Факти / Lifestyle

День фізкультури і спорту: яке свято 10 вересня

У четвер, 10 вересня, відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. Це міжнародна дата, яка відзначається щорічно з 2003 року.

Також в Україні в цей день відзначається День фізичної культури і спорту України.

10 вересня православні вшановують пам’ять преподобного Мойсея Мурина, а також пам’ять преподобного Сави Крипецького і праведної Анни Пророчиці.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

10 вересня іменини відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Макар, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Анна.

Народні прикмети на 10 вересня:

  • Якщо дощів немає – зимові дні настануть нескоро;
  • Рано птахи співають – варто чекати хороших звісток;
  • Гуси і журавлі не відлетіли у вирій – зима буде теплою.

Що не можна робити 10 вересня:

  • Лаятися і з’ясовувати стосунки;
  • Ходити в гості до батьків чоловіка;
  • Ходити до лісу.

До речі, церковний календар на вересень 2020 містить головні православні дати першого місяця осені.

Одне із головних церковних свят вересня є Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.

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