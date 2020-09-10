Магнітні бурі 2020 у вересні: дати магнітних бур

Магнітні бурі у вересні 2020 будуть слабкими і нетривалими.

У вересні очікується лише два дні, коли буде фіксуватися коливання магнітного поля. Це відбудеться в кінці місяця.

Магнітні бурі у вересні будуть середніми, тому вони не повинні відбитися на фізичному здоров’ї. Проте, дуже чутливі люди можуть відчути незначний дискомфорт.

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Магнітні бурі у вересні:

29 вересня – середня буря;

30 вересня – середня буря.

Симптоми під час магнітних бур:

мігрень;

стрибки тиску;

ломота в тілі і втома;

хворобливі відчуття в суглобах;

зміна настрою;

безсоння або навпаки занадто довгий сон.

Як полегшити стан під час магнітних бур:

частіше бувати на свіжому повітрі;

спати не менше восьми годин на добу;

вживати чисту воду – мінімум два літри на добу;

не пити алкоголь і не курити в ці дні;

відмовитися від жирного і гострого, а також не пити каву;

уникати стресу.

Причиною появи магнітних бур є відлуння від вибухів на сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до декількох днів.

Щомісяця метеозалежні люди можуть відчувати дискомфорт через коливання магнітного поля. Щоб розуміти в які дні варто особливо стежити за здоров’ям, Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік.