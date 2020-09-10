PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур у вересні 2020

Магнітні бурі у вересні 2020 будуть слабкими і нетривалими.

У вересні очікується лише два дні, коли буде фіксуватися коливання магнітного поля. Це відбудеться в кінці місяця.

Магнітні бурі у вересні будуть середніми, тому вони не повинні відбитися на фізичному здоров’ї. Проте, дуже чутливі люди можуть відчути незначний дискомфорт.

Читайте: Скільки вихідних буде у вересні 2020

Магнітні бурі у вересні:

  • 29 вересня – середня буря;
  • 30 вересня – середня буря.

Магнітні бурі 2020 у вересні: дати магнітних бур

Симптоми під час магнітних бур:

  • мігрень;
  • стрибки тиску;
  • ломота в тілі і втома;
  • хворобливі відчуття в суглобах;
  • зміна настрою;
  • безсоння або навпаки занадто довгий сон.

Як полегшити стан під час магнітних бур:

  • частіше бувати на свіжому повітрі;
  • спати не менше восьми годин на добу;
  • вживати чисту воду – мінімум два літри на добу;
  • не пити алкоголь і не курити в ці дні;
  • відмовитися від жирного і гострого, а також не пити каву;
  • уникати стресу.

Причиною появи магнітних бур є відлуння від вибухів на сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до декількох днів.

Щомісяця метеозалежні люди можуть відчувати дискомфорт через коливання магнітного поля. Щоб розуміти в які дні варто особливо стежити за здоров’ям, Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка