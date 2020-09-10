День ангела Ганни святкують 10 вересня.

Ім’я Ганна (Анна) має давньоєврейське походження та в перекладі означає божа милість, святість, доброта.

Ганна – одне із найшанованіших імен у християнській культурі. Власниці цього жіночого імені зазвичай мають щасливу вдачу та виважений темперамент.

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Не забудьте про своїх подруг та рідних: Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ганни у листівках та СМС.

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Ганнусю! Тебе з днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти – гарна, мила, добра й величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ганнуся, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Календар стрижок на вересень 2020

Сприятливі, несприятливі та нейтральні дні для зміни зачіски визначаються залежно від фаз Місяця.

Факти ICTV склали місячний календар стрижок на вересень 2020, де описано вплив та значення днів першого місяця осені.

Астрологи радять дотримуватися рекомендацій місячних календарів, тому що це впливає на ріст та здоров’я волосся.